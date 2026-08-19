Trump hace de guía en la Casa Blanca para mostrar obras en el helipuerto y el salón de baile

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo de guía turístico de la Casa Blanca el miércoles, al mostrar el helipuerto que se construye en el césped antes de inclinarse para firmar un trozo y presumir el salón de baile que se apresura a terminar pese a las impugnaciones legales.

Durante varios minutos ininterrumpidos, Trump se deshizo en elogios sobre el granito que se está colocando y afirmó que el área de aterrizaje del helicóptero dejaría “muy impresionados” a los líderes extranjeros que la visiten, incluido el presidente chino Xi Jinping, quien viajará a Washington el próximo mes.

Por momentos, sonó casi como un gerente de obra, cantando alabanzas al granito frente al asfalto con un nivel de detalle minucioso y señalando a los reporteros que llevó para el espectáculo que la piedra podía soportar 35.000 libras por pulgada cuadrada de presión.

“Esa es una piedra que, si usted tomara un martillo y empezara a martillar ahora mismo, todo el día, no vería una marca en ella, literalmente, ese es el tipo de potencia que tiene”, dijo Trump, a veces esforzándose para que se le oyera por encima del zumbido de los trabajos en curso detrás de él.

El presidente también reveló por primera vez que ha reemplazado el sendero desde la entrada diplomática de la Casa Blanca, junto con una parte del camino de entrada asfaltado alrededor del Jardín Sur, por granito blanco.

“Una cosa que sé hacer es construir”, afirmó, al sostener que el asfalto “no es apropiado para una gran casa, o un gran lugar como la Casa Blanca”. Añadió que, si en su lugar hubiera usado simplemente “un concreto realmente potente”, habría soportado “apenas una diminuta fracción de eso en términos de resistencia”.

Trump disfruta ser el constructor en jefe

El presidente debe desempeñar muchos papeles en su función, pero no asume ninguno con tanto celo como gestionar diversos proyectos de construcción para moldear la Casa Blanca y grandes franjas de Washington a su propia imagen, luciendo más feliz al recordar sus días como promotor inmobiliario.

A Trump también le gusta exhibir su trabajo, y el hecho de tener siempre a mano al grupo de prensa de la Casa Blanca le da un público cautivo. El año pasado, apareció en el techo de la sala de prensa para inspeccionar un futuro sitio de obras y, a principios de este verano, llevó a reporteros a ver más de cerca el lugar de construcción del salón de baile.

Esto sugiere que Trump sigue centrado en esos proyectos, aun cuando su guerra en Irán está cerca de cumplir seis meses, sus índices de aprobación caen a apenas 2 meses y medio de unas cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato, y cuando los votantes están cada vez más preocupados por una economía que se debilita.

Trump subrayó lo importante que son para él los proyectos de construcción, al calificar el trabajo de “muy emocionante”.

“Esto estará aquí mucho después de que nos hayamos ido”, dijo el mandatario, refiriéndose a los proyectos. “Pase lo que pase con el mundo”.

Pero aún está por verse si perdurará después de que deje el cargo. Trump sugirió una vez que su remodelación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln duraría un siglo, solo para que la pintura se desvaneciera y su revestimiento se desprendiera en pedazos pocos días después de ser colocado.

Trump vuelve a decir que su salón de baile dará más seguridad

El presidente ha insistido cada vez más en que el salón de baile de 400 millones de dólares añadirá seguridad a la Casa Blanca e incluirá cosas como tecnología antidrones. Su administración incluso buscó sin éxito 1.000 millones de dólares en financiación del Congreso para hacer mejoras militares a la estructura.

“Este será el mayor complejo militar barra salón de baile en cualquier lugar del mundo”, declaró.

Trump también se burló de las órdenes judiciales que buscan bloquear su construcción sin aprobación del Congreso, afirmando que el trabajo continúa de todos modos y pronosticando que la Corte Suprema finalmente se pondrá de su lado y permitirá que el proyecto se complete.

El presidente encontró tiempo para volver a hablar de uno de sus temas favoritos últimamente —el césped— y elogió ampliamente a Scotts-Miracle Gro. El exdirector general de la empresa es simpatizante de Trump, y la compañía donó 1 millón de dólares para reparar el césped del jardín de la Casa Blanca después de que resultara dañado por la pelea de la UFC realizada en junio por Trump con motivo de su 80 cumpleaños y por la construcción del helipuerto.

El miércoles, en un momento dado, Trump firmó la parte posterior de una de las piedras de granito que estaba marcada para la ocasión con la leyenda “Donald Trump presidente 45-47”. Su parte frontal tiene forma de águila y se colocará en el sello presidencial del helipuerto una vez que concluyan los trabajos.

“Pensé que esta sería una conferencia de prensa un poco distinta”, dijo el presidente. “Íbamos a firmar esto en privado y simplemente colocarlo. Dije: ‘Esto es algo que creo que la prensa debería ver’, y espero que les haya gustado”.

Trump hizo que algunos de los trabajadores de la construcción también firmaran el granito y bromeó con dejarlo al revés para que su firma fuera visible para las futuras generaciones.

“Buen trabajo, muchachos”, les dijo a los trabajadores. “¿Alguien conoce la palabra medios?”

Trump también confirmó el miércoles que había retrasado los trabajos en curso del helipuerto para asegurarse de que el proyecto pudiera ser renivelado para quedar más plano.

Dijo que el granito utilizado “tiene una vida de un millón de años” y predijo que “nunca se romperá. Nunca tendrá filtraciones. Nunca hará nada”, lo que marcaría una diferencia con el proyecto del estanque reflectante, plagado de problemas.

“La naturaleza es más fuerte que lo que el ser humano puede producir”, dijo Trump sobre el granito. “Es realmente muy asombroso”.

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La periodista de The Associated Press Darlene Superville contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.