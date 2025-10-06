Trump designa a investigador veterano como próximo inspector general del Departamento de Justicia

El presidente Donald Trump ha designado a un abogado gubernamental de carrera que trabajó tras bambalinas durante años para erradicar la mala conducta en la aplicación de la ley federal, para servir como el próximo inspector general interno del Departamento de Justicia.

La Casa Blanca nombró el viernes a Don R. Berthiaume para servir como inspector general interino del departamento, una posición de alto perfil que supervisa investigaciones internas sobre fraude, despilfarro y abuso en el departamento y sus agencias componentes, incluyendo el FBI y la Oficina de Prisiones.

Berthiaume asume el rol en un momento en que el Departamento de Justicia está en tumulto. Fiscales, agentes y otros empleados han renunciado o han sido despedidos como parte de la purga de la administración republicana de aquellos sospechosos de ser desleales al mandatario. El departamento también ha abandonado varios casos criminales de alto perfil, incluyendo la acusación del alcalde de Nueva York, Eric Adams, y Trump perdonó a más de 1.500 personas acusadas y condenadas en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, la investigación más extensa en la historia del departamento.

El mes pasado aumentaron los temores de que Trump está manipulando al Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos percibidos, cuando se reveló un proceso contra el exdirector del FBI James Comey.

El nombramiento de Berthiaume, que entra en vigor a fin de mes, se produce en medio de la alteración de Trump del gobierno federal, incluyendo su despido de más de una docena de inspectores generales en su cuarto día completo en el cargo. Varios de esos funcionarios destituidos presentaron una demanda federal buscando su reinstalación, diciendo que sus despidos violaron la ley. Ese caso está pendiente.

Berthiaume, de 51 años, trabajó como abogado en la oficina del inspector general del Departamento de Justicia durante 10 años hasta 2020. Entre sus asignaciones de mayor perfil estuvo detallar errores en el uso de escuchas telefónicas en la investigación federal sobre presuntos vínculos entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016.

El último inspector general confirmado por el Senado fue Michael Horowitz, un exjefe de Berthiaume y uno de los pocos inspectores generales que no fue despedido por Trump. En junio, Horowitz fue nombrado para liderar la Oficina del Inspector General de la Junta de la Reserva Federal.

Creado por el Congreso a raíz del escándalo de Watergate, los inspectores generales sirven como la primera línea de defensa dentro de las agencias para detener el despilfarro, el fraude y los abusos de poder. Sus hallazgos a menudo conducen a cambios de política. Sus investigadores también pueden liderar pesquisas penales.

Aunque los inspectores generales son nombrados por el presidente, algunos han servido a presidentes de ambos partidos políticos principales. La ley federal requiere que sean contratados "sin tener en cuenta la afiliación política y únicamente sobre la base de la integridad y la capacidad demostrada".

"Es un trabajo muy importante, pero los despidos de Trump han creado un entorno de amenaza como el que los inspectores generales nunca han visto antes", declaró el exinspector general del Departamento de Justicia Michael Bromwich, quien sirvió en el cargo de 1994 a 1999. "Los inspectores generales deben estar preparados para investigar acusaciones creíbles de despilfarro, fraude y mala conducta. Si tienen miedo de hacerlo, ya no están cumpliendo con su misión".

Dada la reciente agitación, los empleados del Departamento de Justicia podrían percibir la oficina del inspector general como "territorio hostil", indicó Stacey Young, una exabogada del departamento que fundó Justice Connection, una organización que apoya a los empleados de la agencia.

"La supervisión responsable de las acciones del departamento nunca ha sido más importante", señaló Young, "y espero que el próximo inspector general ejerza la independencia y la fortaleza necesarias para hacerlo".

El inspector general del departamento maneja algunas de las investigaciones más explosivas y políticamente sensibles en Washington.

En 2019, por ejemplo, Horowitz publicó un informe criticando al FBI por las solicitudes de órdenes de vigilancia en Crossfire Hurricane, la investigación sobre si la campaña presidencial de Trump en 2016 había coordinado con Rusia para interferir en las elecciones. El inspector general determinó que la investigación se había abierto con un propósito legítimo y no encontró evidencia de que el sesgo partidista hubiera guiado las decisiones investigativas.

El fiscal especial Robert Mueller determinó que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 a través de hackeos y una ofensiva encubierta en redes sociales y que la campaña de Trump aceptó la ayuda y esperaba beneficiarse de ella contra la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero Mueller no encontró evidencia de que la campaña de Trump "conspirara o coordinara" con Moscú para influir en las elecciones.

Berthiaume tuvo un papel en la revisión del inspector general de Crossfire Hurricane y ayudó a redactar un informe de 2013 sobre disfunción y profundas divisiones partidistas dentro de la unidad de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Su otro trabajo en la Oficina del Inspector General incluyó exponer la contratación indebida de familiares y amigos por parte de líderes del Servicio de Alguaciles y la averiguación sobre una investigación fallida sobre traficantes de armas de fuego de Estados Unidos sospechosos de vender granadas a cárteles mexicanos, según su página de LinkedIn.

Desde 2023, Berthiaume ha servido como asesor principal del inspector general en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, donde supervisa a los abogados que investigan fraudes en la vivienda y dirige el programa de protección de denunciantes de la agencia.

Antes de unirse al departamento de vivienda, Berthiaume pasó tres años en la Administración de Control de Drogas, gestionando la relación de la agencia con el Departamento de Justicia. Comenzó su carrera legal procesando casos de fraude bancario y de tarjetas de crédito en la fiscalía de Manhattan.

Goodman reportó desde Miami, Mustian desde Nueva York.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.