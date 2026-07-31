Trump anuncia un acuerdo para desarmar a Hamás y retirar a Israel de Gaza, pero persisten obstáculos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que se ha alcanzado un acuerdo para que Hamás deponga las armas e Israel retire sus fuerzas armadas de Gaza, pero que aún quedaban muchos obstáculos, condiciones y plazos largos para poner fin a la guerra en el territorio palestino. Ni Hamás ni Israel dieron indicios inmediatos de que hubieran aceptado.

El anuncio de la Casa Blanca se hizo nueve meses después de que se firmara un alto el fuego negociado por Estados Unidos. Las negociaciones entre Israel y Hamás habían quedado en gran medida estancadas en torno a la implementación de su segunda fase, que incluye el desarme de Hamás y la reconstrucción de Gaza.

“El acuerdo se llevará a cabo en fases cuidadosamente estructuradas", según dijo Trump en redes sociales. "A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán, y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad de que Gaza sea segura para sus residentes y sus vecinos”.

El plan de alto el fuego de 20 puntos de Trump exige a la milicia palestina que entregue sus armas y destruya su vasta red de túneles. También contempla la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, la llegada de un nuevo gobierno palestino tecnocrático, el despliegue de una fuerza internacional de seguridad y la reconstrucción del territorio palestino tras más de dos años de guerra.

Pero Hamás había insistido en implementar la primera fase antes de pasar a discutir sus armas.

Hamás anunció este mes que había disuelto su gobierno en Gaza y que se preparaba para transferir el poder a un comité técnico respaldado por las Naciones Unidas como parte del acuerdo de alto el fuego.

Funcionarios de Estados Unidos y de la Junta de Paz, que hablaron con reporteros bajo condición de anonimato conforme a directrices establecidas por la Casa Blanca, ofrecieron una evaluación extremadamente optimista del acuerdo, que planteaba un escenario muy similar al descrito por Trump y sus principales asesores cuando se creó por primera vez la Junta de Paz, un organismo internacional establecido por Trump que supervisaría el alto al fuego en Gaza.

Los funcionarios no pudieron ofrecer plazos específicos para el desarme de Hamás u otros grupos que operan en Gaza, pero señalaron que la fuerza policial de Gaza entregaría armas a la administración tecnocrática de Gaza respaldada por la Junta de Paz en las próximas dos semanas.

La fuerza policial de Gaza, sin embargo, no incluye a la gran mayoría de los miembros de Hamás, y el armamento pesado no está incluido en esa parte del acuerdo, según los funcionarios.

En cambio, la entrega de armas pesadas y el desmantelamiento de los túneles de Hamás y de otra infraestructura llegarán más adelante, en un proceso que podría tardar entre 200 y 350 días, indicó un funcionario de la Junta de Paz.

Un funcionario de Estados Unidos dijo que Israel había sido consultado en cada paso de la negociación.

Sin embargo, el funcionario señaló que no se le estaba pidiendo a Israel hacer nada más allá de lo que había asumido inicialmente cuando aceptó el plan de 20 puntos de Trump, que esencialmente implica retirar sus fuerzas de Gaza y comprometerse a poner fin a los ataques contra el territorio palestino.

La misión de Israel ante la ONU dijo que no tenía comentarios por el momento.

El funcionario añadió que Irán, patrocinador de Hamás, sigue siendo una incógnita en la ecuación porque, aunque aconsejó a miembros de Hamás no aceptar un acuerdo, tampoco está en posición de ofrecer al grupo mucho apoyo porque está ocupado con el conflicto con Estados Unidos.

Israel lanzó una ofensiva militar en Gaza en respuesta al ataque encabezado por Hamás contra el sur de Israel en octubre de 2023 en el que murieron unas 1.200 personas. La ofensiva israelí ha matado a más de 73.000 palestinos en Gaza, incluidos los fallecidos desde el alto el fuego, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército de Israel controla ahora más de la mitad de Gaza, lo que deja a los palestinos confinados en campamentos y en barrios urbanos gravemente dañados.

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Cooper informó desde Phoenix y Amiri desde Nueva York. La periodista de The Associated Press Edith M. Lederer contribuyó desde las Naciones Unidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.