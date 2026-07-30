Mandela Barnes abandona la primaria demócrata para gobernador de Wisconsin

Mandela Barnes abandonó la primaria demócrata para gobernador de Wisconsin el jueves, lo que sacudió aún más la contienda a menos de dos semanas de las elecciones del 11 de agosto.

El ex vicegobernador hizo el anuncio en un video publicado en su página de Facebook, mientras la socialista democrática Francesca Hong ha cosechado un fuerte respaldo del ala liberal del partido.

La decisión de Barnes de retirarse se produjo un día después de la publicación de una encuesta de la Facultad de Derecho de la Universidad Marquette entre votantes demócratas de la primaria en Wisconsin, que encontró a Hong liderando a Barnes y a los demás candidatos por un margen significativo, aunque cerca de un tercio de los votantes de la primaria seguía indeciso.

“Ha quedado muy claro quién va a ser nuestro candidato”, manifestó Barnes.

Barnes es el tercer demócrata en retirarse de la contienda. La vicegobernadora Sara Rodriguez puso fin a su postulación en medio de un escándalo de financiamiento de campaña hace dos semanas, y la exdirectora estatal de desarrollo económico Missy Hughes abandonó la carrera en junio.

Después de que Rodriguez terminara su campaña, el ejecutivo del condado de Milwaukee, David Crowley, retomó su candidatura con el respaldo del gobernador Tony Evers.

La sacudida se produce después de que casi 128.000 votantes ya han enviado sus boletas por correo y en el tercer día de votación anticipada presencial. Un juez rechazó el miércoles una demanda respaldada por el Partido Demócrata que buscaba permitir que quienes hayan votado por correo pudieran anular sus papeles y votar de nuevo.

El ganador de la primaria demócrata previsiblemente se enfrentará al representante republicano Tom Tiffany, quien enfrenta solo una oposición nominal en su primaria.

El fin de la campaña de Barnes llega después de que se beneficiara de que otros candidatos se retiraran en la primaria demócrata de 2022 para despejarle el camino. Ese año terminó perdiendo por menos de 27.000 votos frente al senador republicano Ron Johnson.

Evers comentó a los periodistas el jueves que le sorprendió la decisión de Barnes.

“Pero él necesita hacer lo que necesita hacer”, expresó Evers. “No sé por qué se está retirando, debe ser algo relativamente importante”.

Evers señaló que mantenía su respaldo a Crowley, quien trabajó estrechamente con Evers y legisladores republicanos en un acuerdo para aumentar el financiamiento para las comunidades locales. Evers optó por respaldarlo por encima de Barnes, quien fue su vicegobernador en su primer mandato.

Evers declaró que Crowley era el mejor candidato “incluso si Mandela estuviera”.

Hong no respondió a un mensaje de texto en el que se le solicitaba un comentario.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.