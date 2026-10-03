Identifican al copiloto del incidente de FlyDubai como el omaní Hamam al-Hammami

El copiloto sospechoso de apuñalar al capitán de un vuelo de FlyDubai que se dirigía a Israel, antes de que pasajeros y otros detuvieran el ataque, es un ciudadano omaní llamado Hamam al-Hammami, informaron el sábado tres personas con conocimiento de la situación, entre ellas un diplomático del golfo Përsico y otro occidental.

Todos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a la prensa.

El diplomático del golfo señaló que hay investigaciones en curso para determinar si actuó como un “lobo solitario o si tiene alguna conexión con grupos extremistas".

El copiloto, quien según funcionarios estuvo a punto de estrellar el avión que cayó en picado con 182 personas a bordo, había sido inhabilitado para volar por Omán debido a la sospecha de que podría haber adoptado ideas extremistas, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Posteriormente fue contratado por la aerolínea FlyDubai, con sede en Emiratos Árabes Unidos, dijo la fuente, que habló desde el anonimato para comentar la investigación en curso. No estaba claro hasta qué punto se investigaron sus antecedentes cuando fue contratado. La prohibición impuesta por Omán fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal.

Cómo logró el copiloto estar trabajando en la cabina el miércoles por la mañana es una pregunta fundamental para los investigadores.

Israel dice que tiene acuerdos de larga data con aerolíneas extranjeras para impedir que al país vuelen pilotos que son ciudadanos de naciones con las que no mantiene relaciones diplomáticas. Israel y Omán no tienen lazos diplomáticos formales.

Ni FlyDubai, ni el gobierno de Emiratos u Oman Air realizaron comentarios al respecto. El gobierno de Omán no ha respondido públicamente a las preguntas planteadas desde el incidente.

Anwar Gargash, asesor diplomático de alto nivel de Emiratos, calificó el ataque como un “peligroso acto terrorista” en una publicación en X el viernes. El incidente es una prueba para el gobierno emiratí, que se ha ganado una reputación por sus medidas eficaces contra actividades extremistas, pero que en el pasado se ha molestado ante críticas por fallas de seguridad.

Por el momento no se sabía apenas nada más acerca de los antecedentes del copiloto. Su cuenta de Instagram estuvo activa hasta el día del vuelo y luego fue eliminada.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el viernes que el copiloto había pasado por una “radicalización islamista”, pero no aportó pruebas.

El capitán, que resultó gravemente herido, ha contado que empleó las últimas fuerzas que le quedaban mientras era apuñalado para desbloquear la puerta de la cabina, lo que permitió que personas que habían escuchado ruidos alarmantes e inusuales entraran, derribaran al copiloto y estabilizaran el avión. El aparato realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

Los investigadores no han identificado públicamente el objeto utilizado para apuñalar al capitán ni revelaron si fue llevado al avión o provenía del interior de la aeronave.

Tanto el capitán como el copiloto fueron trasladados a Emiratos, que encabeza la investigación. Las autoridades apuntaron que varios países, incluido Israel, están participando.

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Mednick informó desde Tel Aviv, Israel. La jefa de la oficina de Associated Press en Washington, Anna Johnson, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.