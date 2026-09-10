Exvoluntaria demanda a organizaciones de César Chávez por no frenar abusos sexuales del sindicalista

Una de las coordinadoras que denunció que el líder sindical hispano César Chávez abusó sexualmente de ella hace décadas demandó a organizaciones sin fines de lucro vinculadas a él.

La denuncia, presentada la semana pasada en el sur de California, es la primera acción jurídica desde que The New York Times reportó en marzo por primera vez las explosivas acusaciones en torno a Chavez. El periódico también fue el primero en informar el miércoles sobre la demanda ante el Tribunal Superior del condado de Kern.

La demanda, presentada en nombre de una mujer identificada bajo el seudónimo de Jane Doe, señala a la Fundación César Chávez y a la Fundación United Farm Workers. Se acusa a ambas organizaciones de no haber investigado las denuncias sobre Chávez a lo largo de los años. La demanda incluye cargos de supervisión negligente, inflicción negligente de angustia emocional y acoso sexual. La mujer decidió acudir a la vía civil después de conocer más sobre el alcance del presunto abuso de Chávez contra niñas y mujeres, incluida la líder sindical Dolores Huerta.

The Associated Press no identifica a víctimas ni a sobrevivientes de agresión sexual y abuso a menos que se den a conocer públicamente.

“Era un paso que se venía gestando desde hace mucho tiempo", declaró V. James DeSimone, uno de los abogados que la representa en forma pro bono, a la AP. "Está comprometida con el proceso y agradece poder hacer algo jurídico al respecto tantos años después. Sufrió mucho a lo largo de los años. Esto sigue causándole estrés y ansiedad”.

DeSimone indicó que prevé escuchar a otros sobrevivientes de abusos.

La mujer, que ahora tiene más de 80 años, conoció por primera vez a Chávez cuando se mudó al Valle Central de California tras graduarse de la universidad, según la demanda. Inspirada por un verano anterior en el que fue voluntaria allí, quería sumarse a la organización de trabajadores agrícolas. En 1973, ella y su familia estuvieron entre varios trabajadores que se mudaron al complejo en Keene, el cual era la sede de la organización a la que en la actualidad se conoce como United Farm Workers.

Asegura que Chávez intentó hacer que bebiera alcohol y bailara con él en una fiesta ese año. Más tarde la siguió hasta su casa y la violó en un dormitorio. Unos años después, narró, Chávez la agredió nuevamente.

La mujer cree que, en años anteriores, la Fundación United Farm Workers y la Fundación César Chávez “hicieron esfuerzos concertados para ocultar pruebas de acoso sexual y agresiones sexuales contra niñas y mujeres por parte de miembros y líderes de la UFW, incluido César Chávez”. Según la demanda, mujeres del movimiento fueron “atacadas verbalmente” por los principales subordinados de Chávez y acusadas de intentar arruinar al movimiento si hablaban sobre él o sobre la seguridad de ellas.

Ella solicita un juicio con jurado y una indemnización por daños, incluidos ingresos pasados y futuros, así como daños punitivos.

En un comunicado, la Fundación César Chávez indicó que apenas recientemente se enteró de la demanda. “Estamos revisándola con nuestro asesor jurídico y responderemos de una manera que se mantenga fiel a nuestra misión y valores”, expresó.

Cuando las denuncias sobre el comportamiento de Chávez salieron a la luz por primera vez, la fundación las calificó de impactantes y dolorosas, y también prometió respaldar a las víctimas y lograr “justicia restaurativa”.

“A las sobrevivientes: les creemos. Honramos su valentía y lamentamos profundamente el daño que han cargado en las sombras durante tanto tiempo”, expresó la fundación en marzo.

La Fundación UFW no respondió de momento a un correo electrónico en el que se le solicitaban sus comentarios. El sindicato United Farm Workers, que no figura en la demanda y opera por separado, declinó hacer comentarios.

Chávez siguió siendo el rostro de los derechos de los trabajadores hasta su muerte en 1993. Tras las revelaciones de abuso sexual, su célebre legado se vino abajo prácticamente de la noche a la mañana. Las celebraciones del Día de César Chávez previstas en torno a su cumpleaños, el 31 de marzo, se cancelaron o pospusieron de inmediato. Gobiernos estatales y locales comenzaron a cambiar el nombre de escuelas, calles y otros lugares que lo homenajeaban.

DeSimone, un abogado de derechos de los trabajadores que alguna vez admiró a Chávez, dijo que no buscan impedir que estas organizaciones sin fines de lucro lleven a cabo sus misiones. Sin embargo, añadió, a las sobrevivientes se les debe una rendición de cuentas y una sensación de cierre.

Por muy noble que sea, “ninguna causa, ninguna organización, debería estar por encima de la ley”, sostuvo DeSimone. “El abuso y la agresión sexual no son el precio que uno debería tener que pagar por ello”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.