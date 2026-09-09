Ester Expósito y Hugo Diego García protagonizan thriller de Mercedes Ron “Enfrentados: Marfil”

La autora Mercedes Ron lleva el suspenso de una de sus novelas a la pantalla chica con “Enfrentados: Marfil” (“Drawn Together”, en inglés), un thriller protagonizado por Ester Expósito y Hugo Diego García sobre el romance prohibido entre una joven adinerada y su guardaespaldas.

En el filme, que se estrena el miércoles en Prime Video, Marfil Cortés (Expósito), es hija de un empresario español y vive en Nueva York, donde acude a la universidad y practica danza, hasta que un día es secuestrada. Su padre la obliga a tener vigilancia y permanecer en su casa y también contrata al guardaespaldas Sebastián Moore (García).

Primero se repelen, pero al pasar tanto tiempo juntos en un apartamento, empieza a surgir una atracción entre ambos. Para pasar el rato, Marfil le pide a Sebastián que le enseñe artes marciales y defensa personal, él accede.

“Me encanta que ella no se queda ahí en la posición de víctima, sino que decide aprender a defenderse”, dijo Expósito, estrella de filmes como "Perdidos en la Noche" y “Venus”. “Siento que es su primer gran amor. Y yo nunca había hecho una película romántica, entonces fue algo que me divirtió mucho”.

Al igual que Marfil, Expósito era novata en box y defensa personal. Los ensayos frecuentes con García le ayudaron a afianzar la química entre sus personajes y a conectar con su historia. En el caso del actor, el entrenamiento físico fue especialmente intenso.

“De todo lo que un guardaespaldas sabe”, dijo García, quien en la vida real practicó boxeo. “Boxeo, kick boxing, jiu jitsu. Todo o casi todo para ser un peleador completo”.

García describió a su personaje como un hombre complejo y con mucha más profundidad de lo que aparenta.

“Es alguien que tiene sensibilidad adentro, pero que tiene que esconderlo por su trabajo”, dijo. “Ha vivido en muchos países, habla muchos idiomas y se ha puesto en una situación imposible, eso para mí lo hace interesante”.

Próximamente se estrenará “Enfrentados: Ébano”, la segunda parte de la bilogía basada en las novelas de Ron, que fue filmada a la par de “Marfil” entre Nueva York y Madrid y cuya fecha de estreno está aún por anunciarse.

Una escritora con el corazón entre Argentina y España

Ron destacó el componente romántico de su historia, pero dijo que en ella el misterio es igual de pesado.

“Van a encontrar un thriller que los va a llevar a una historia bastante oscura”, señaló. Y una protagonista “muy tenaz, me gustan los personajes femeninos fuertes”.

La autora tiene una asociación bastante productiva con Prime Video, pues ya cuenta con otras obras adaptadas para este servicio de streaming como la “Trilogía Culpables” y “Dímelo bajito”, de su trilogía “Dímelo”. Próximamente se estrenarán también “Dímelo en Secreto” y “30 Sunsets para enamorarte”.

Al ser nacida en los años 90, para ella las adaptaciones al medio audiovisual estuvieron siempre en su mente al escribir ficción.

“A mí me encanta, al final yo crecí con ‘Crepúsculo’, con ‘Los Juegos del Hambre’, con ‘Harry Potter’. Todas eran historias que terminaban adaptándose al cine”, señaló. “Entonces para mí siempre fue un sueño que mis libros se llevaran a la pantalla y, bueno, lo estoy viviendo”.

A Ron le gusta involucrarse en el proceso desde el casting hasta algunas recomendaciones finales sobre el producto ya filmado.

“Voy a los rodajes cuando puedo, entonces es muy divertido”, señaló. “Ya con seis adaptaciones fuera, creo que voy teniendo más criterio y me siento más segura a la hora de opinar y de pelear por algo que creo que no funciona”.

Nació en Buenos Aires y a los ocho años emigró a España con su familia; desde entonces vive allí, aunque suele visitar el Cono Sur cuando le es posible. Para escribir dice que no hay mejor lugar que casa, aunque sus compromisos de trabajo la hacen viajar mucho.

“Lo que más me funciona es estar tranquila”, señaló. “Al final, escribir es algo como muy, muy de uno mismo y hay que tener espacio. Hay que estar en calma para poder crear. Y eso es lo que hago”.