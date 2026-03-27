Trabajadores extienden huelga en una de las mayores plantas cárnicas de EEUU

Miles de trabajadores en huelga en una de las plantas empacadoras de carne más grandes del país extenderán su paro a una tercera semana en busca de salarios más altos y mejor atención médica.

Expertos del sector manifestaron que aún es demasiado pronto para saber si la huelga, que comenzó el 16 de marzo en la planta de Swift Beef Co. en Greeley, Colorado, afectará los precios de la carne de res para los consumidores.

El propietario, JBS USA, informó el viernes que está operando la planta con capacidad limitada y ha trasladado la producción de carne de res a otros lugares a fin de satisfacer las necesidades de sus clientes.

Con las negociaciones estancadas, la empresa se mantiene en una posición sólida en relación con los trabajadores en huelga, señaló Jennifer Martin, del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad Estatal de Colorado.

Esto se debe a que la industria de pronto está menos cargada por el exceso de capacidad de sacrificio que había mantenido bajos los márgenes de ganancia. Ahora, en medio de la huelga en Greeley y otras reducciones de capacidad en plantas de sacrificio —incluido el cierre de una importante planta de Tyson Foods en Nebraska—, JBS y otras compañías están viendo aumentar sus ganancias, indicó Martin.

“No necesariamente favorece a los empleados”, añadió. “La falta de capacidad de faena en una instalación en este momento podría, de hecho, ser un beneficio para la industria en general en el sentido de mejorar los márgenes (de ganancia)”.

Es la primera huelga en un matadero en Estados Unidos desde que los trabajadores abandonaron sus puestos en una planta de Hormel en Minnesota en 1985. Esa huelga duró más de un año e incluyó enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes.

La huelga en Greeley comenzó el 16 de marzo con el apoyo del 99% de los 3.800 trabajadores de la planta que pertenecen al sindicato United Food and Commercial Union Local 7. Miles se han presentado en la línea de piquetes durante las últimas dos semanas.

Dirigentes sindicales sostienen que la oferta de la empresa de aumentos salariales del 2% es inferior a la inflación.

“El sindicato está listo para reunirse con JBS en cualquier momento, pero no se equivoquen: los trabajadores seguirán luchando hasta que JBS corrija estos errores”, afirmó la presidenta del sindicato, Kim Cordova.

JBS es la mayor empresa empacadora de carne del mundo, con una capitalización de mercado de 17.000 millones de dólares. Es el principal empleador en Greeley, una ciudad a 80 kilómetros (50 millas) al noreste de Denver con una población de aproximadamente 114.000 personas.

“Estamos manteniendo el suministro, apoyando la estabilidad a largo plazo de la cadena de la carne de res y minimizando la interrupción para productores, clientes y consumidores", escribió en un correo electrónico la portavoz de JBS, Nikki Richardson. "Nuestra prioridad es mantener el producto en movimiento al tiempo que trabajamos hacia una resolución en Greeley”.

JBS fue aprobada para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York el mayo pasado, pese a la oposición ambiental y a una investigación federal que derivó en que se declarara culpable de sobornar a funcionarios brasileños para obtener el financiamiento que utilizó para su expansión en Estados Unidos.

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Brown reportó desde Billings, Montana. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.