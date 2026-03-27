La UNICEF advierte que la guerra en Irán hará que más niños sufran hambre en Somalia

La voz de un niño llorando es una señal de esperanza en un abarrotado campamento de desplazados en el sur de Somalia: los más desnutridos están demasiado débiles incluso para llorar.

Para las madres del campamento Ladan, en la localidad de Dollow, la supervivencia es lo único en lo que piensan, no en la guerra con Irán ni en cómo la UNICEF consigue los suministros para mantener el lugar en funcionamiento. Los desplazados han huido de la sequía que ha devastado extensas zonas de esta nación del Cuerno de África tras cuatro temporadas de lluvias fallidas.

Con sus cultivos y su ganado devastados, llegan al campamento, a menudo sin nada más que sus hijos.

Los trabajadores humanitarios en Ladan señalan que la encarnizada guerra en Oriente Medio —a más de 3.000 kilómetros (1.800 millas) de distancia— ha dificultado su labor, al interrumpir los suministros y disparar los costos del combustible.

Dar la voz de alarma

La UNICEF afirma que tiene suministros vitales por valor de 15,7 millones de dólares —incluidos alimentos terapéuticos, vacunas y mosquiteros— en tránsito o preparándose para su entrega a Somalia. Pero esos envíos ahora son inciertos.

Los costos de transporte podrían aumentar entre un 30% y un 60%, e incluso duplicarse en algunas rutas, mientras que los retrasos provocados por desvíos y acumulación de carga se vuelven más probables, según la agencia de la ONU.

El miércoles, durante una visita a Dollow, Catherine Russell, directora ejecutiva de la UNICEF, manifestó que la guerra con Irán ha sido un “shock para el sistema” en el trabajo de la agencia sobre el terreno en Somalia.

“Significa que no podemos hacer llegar los suministros con la misma facilidad, y que los costos del combustible son realmente altos”, afirmó. “Es otro problema con el que debemos tratar de lidiar, y significa que cada vez más niños sufrirán”.

Al mismo tiempo, más de 400 centros de salud y nutrición han cerrado durante el último año en toda Somalia, principalmente debido a los recortes de financiación impuestos por Estados Unidos, lo que ha dejado a muchas comunidades sin acceso a apoyo. Las agencias de ayuda advierten que podrían producirse más cierres.

Todos esos problemas han agravado la situación en Ladan, donde el hambre amenaza especialmente a los más pequeños.

“Lo que estamos viendo es que los niños ya están realmente al límite”, indicó Russell.

Cifras desoladoras

En Mogadiscio, la capital de Somalia, el gobierno advirtió el mes pasado que casi 6,5 millones de personas —de una población de más de 20 millones— enfrentan hambre severa mientras que la sequía empeora y el conflicto y los recortes de ayuda global intensifican la crisis del país.

Las necesidades humanitarias son apenas la punta del iceberg mientras el gobierno somalí lidia con su prolongada guerra contra el grupo armado al-Shabab, vinculado a Al Qaeda, en su lucha por recuperar territorio de los extremistas.

Según los datos más recientes de un informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, un grupo global de monitoreo del hambre, se espera que unos 1,84 millones de niños menores de 5 años en Somalia sufran desnutrición aguda en 2026.

Luchar por sobrevivir

En Ladan, que se extiende por las polvorientas afueras de la localidad, hileras de refugios improvisados se despliegan bajo el sol implacable: frágiles estructuras de láminas de plástico y tela desgarrada, sostenidas por palos y ramas espinosas. El campamento alberga a unas 4.500 familias.

“Solo queremos que nuestros hijos sobrevivan”, dijo Shamso Nur Hussein, una viuda de 20 años con tres hijos. Huyó de su aldea en la región de Bakool después de perder todos sus animales de granja.

Su fogón de cocina en el campamento —tres piedras y ceniza— estaba frío, sin señales de un fuego reciente.

“Desde la mañana solo hemos tomado té negro”, contó a The Associated Press en el campamento.

En el hospital de Dollow, las madres se sentaban hombro con hombro en camas estrechas, sosteniendo a niños frágiles: algunos demasiado débiles para llorar, mientras otros soltaban gemidos suaves.

Liban Roble, coordinador de un programa de nutrición, explicó que el hospital solía atender principalmente “casos moderados”.

“Ahora recibimos niños en condición extremadamente crítica: gravemente desnutridos, débiles y, en algunos casos, casi esqueléticos”, afirmó.

Suministros a punto de agotarse

Roble señaló que el hospital solo tiene suministros para tratar a los desnutridos “hasta mediados o finales de abril”.

“Si no llegan nuevos suministros, más niños empeorarán y podrían morir”, advirtió.

En el centro de nutrición de Ladan, los trabajadores de salud pesaban a los niños y dispensaban una pasta a base de maní, apretándola para introducirla en la boca de los pequeños.

Es un salvavidas, una forma de evitar el rápido deterioro de los niños desnutridos, señaló el enfermero Abdimajid Adan Hussein.

“Sus cuerpos debilitados los hacen vulnerables a la neumonía, la diarrea y otras enfermedades”, explicó.

Los líderes comunitarios dicen que el apoyo ya es insuficiente.

“Antes recibíamos asistencia de agencias humanitarias, pero eso se detuvo en septiembre de 2025”, dijo Abdifatah Mohamed Osman, vicepresidente de Ladan. “Ahora, el poco apoyo que recibimos es principalmente alimento terapéutico para niños desnutridos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.