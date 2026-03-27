Tras los recortes del DOGE en EEUU, el costo humano es claro. Los ahorros, no tanto

Thea Price previó que habría cambios en la segunda administración del presidente Donald Trump, pero nunca esperó que su vida quedara sumida en tal desorden.

Junto con los otros 300 empleados del Instituto de la Paz de Estados Unidos (USIP, por sus siglas en inglés), Price fue despedida, recontratada y luego despedida de nuevo como parte de la cruzada de Trump para reducir el gobierno federal, un esfuerzo caótico que recortó decenas de miles de empleos y redujo o desmanteló agencias enteras.

Un año después, muchos de los afectados se preguntan si su sufrimiento valió la pena.

“Nadie estaba preparado para la destrucción total”, afirmó Price, exgerente de operaciones de programas. “¿Y para qué?”.

El Departamento de Eficiencia Gubernamental, (DOGE, por sus siglas en inglés), encabezado por el entonces asesor de Trump, Elon Musk, instigó purgas en agencias federales con la misión declarada de erradicar el fraude, el despilfarro y el abuso.

El USIP, una organización independiente sin fines de lucro financiada por el Congreso, se convirtió en un símbolo de la convulsión. Miembros del personal del DOGE entraron al edificio del organismo a principios del año pasado, lo que desató una batalla sobre quién controla el instituto, en cuya sede en Washington Trump colocó su nombre.

El golpe para sus trabajadores llegó el 28 de marzo de 2025, cuando fueron despedidos, una decisión que un juez revocó después y que luego otro restableció —un vaivén que aún pesa sobre los exintegrantes del personal.

Un año después, el costo del DOGE en la vida de las personas es evidente; lo que realmente se ahorró en el proceso de trastocarlas, no.

Persisten dudas sobre cuánto ha ahorrado el DOGE

Musk fijó una meta de 2 billones de dólares en ahorros. En el sitio web del DOGE se indica que ha ahorrado alrededor de 215.000 millones de dólares mediante recortes de empleo, cancelaciones de contratos y arrendamientos y ventas de activos, así como la rescisión de subvenciones.

Más de 260.000 trabajadores dejaron el servicio federal debido a iniciativas de la administración de Trump en 2025, según la Oficina de Administración y Presupuesto, lo cual incluye reducciones de personal, jubilaciones anticipadas, renuncias diferidas y una congelación de contrataciones.

“Al presidente Trump se le dio un mandato claro para eliminar el despilfarro, el fraude y el abuso del gobierno federal”, afirmó Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca cuando se le consultó sobre cuánto se ahorró. “En apenas un año, ha logrado avances significativos para hacer que el gobierno federal sea más eficiente y sirva mejor al contribuyente estadounidense”.

Organizaciones que han examinado elementos de la operación del DOGE, junto con la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés), un organismo de supervisión del Congreso sobre cómo se gastan los dólares de los contribuyentes, no han podido precisar cuánto se ahorró —o se perdió— con los esfuerzos de reforma. Muchas personas cuestionan las cifras de la administración republicana.

Dominik Lett, analista presupuestario del Cato Institute, un grupo de analistas de tendencia libertaria, señaló que había errores básicos en las páginas del DOGE donde se registran los ahorros, lo que lo llevó a creer que las cifras eran demasiado altas. Indicó que Cato y otras organizaciones han evitado intentar determinar una cifra debido a la complejidad de las medidas.

“Importa a quién están despidiendo. Cómo los están despidiendo, ¿habrá demandas?”, son algunas de las preguntas que se hace Lett. Incluso la cancelación de arrendamientos y contratos no fue tan simple como parece.

Al final, dijo, “no sabemos cuánto ha ahorrado DOGE”.

Los recortes fueron grandes, profundos y aleatorios, dice una experta

En su análisis de informes de prensa y fuentes públicas, Elaine Kamarck, investigadora de alto nivel del grupo de analistas Brookings Institution, encontró que alrededor de 25.000 personas que fueron despedidas fueron recontratadas porque se consideró que eran esenciales.

“Lo que hizo el DOGE fue recortar en forma tan grande, tan profunda y tan aleatoria que cuando llegaron los secretarios del gabinete, y Elon Musk ya no estaba, se dieron cuenta de que tenían que traer de vuelta a algunas de estas personas”, explicó Kamarck.

Con base en ello, Kamarck estimó que los ahorros podrían situarse entre 100.000 millones y 200.000 millones de dólares, aunque las cifras finales siguen siendo muy inciertas.

En un análisis de la GAO se encontró que los despidos en la división de derechos civiles del Departamento de Educación podrían haber costado 38 millones de dólares, ya que a algunos empleados se les pagó durante meses después de su despido.

Los impactos del trabajo del DOGE son objeto de litigios en curso. En el último año se han presentado más de una docena de demandas contra el gobierno de Trump por las acciones de la agencia, en las que se cuestiona desde la cancelación de subvenciones, los despidos masivos y las indemnizaciones por salida, hasta el acceso a datos sensibles del Tesoro de Estados Unidos y a sistemas de pago, así como el cierre de enormes programas financiados por el gobierno federal.

En una entrevista con la influencer conservadora Katie Miller, Musk dijo en diciembre que sus esfuerzos al frente del DOGE solo fueron “parcialmente exitosos” y que no lo haría de nuevo.

Vaivén en el Instituto de la Paz de Estados Unidos

Creado por el Congreso durante la administración Reagan, el USIP estaba destinado a promover la paz y prevenir conflictos globales. En el momento en que fue cerrado, operaba en más de dos docenas de zonas de conflicto, como Pakistán y Afganistán.

Los empleados observaron cómo el DOGE desmantelaba otra organización, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Luego, empleados del DOGE se presentaron varias veces en el USIP y finalmente tomaron el control de la sede. La mayor parte de la junta directiva del instituto y el presidente interino fueron despedidos.

La noche del 28 de marzo de 2025, comenzaron a aparecer avisos de despido en los correos electrónicos personales de los empleados. En dos horas, la mayoría de los más de 300 integrantes del personal ya no estaban.

Directivos y empleados del USIP demandaron, argumentando que el organismo era independiente del poder ejecutivo. Un juez federal dictaminó que Trump había excedido su autoridad, en una decisión que devolvió el control del instituto y reincorporó a los trabajadores con pago retroactivo, aunque pocos regresaron a medida que las operaciones se reanudaban gradualmente.

En junio, un tribunal de apelaciones suspendió esa decisión. Y el personal fue despedido por segunda vez.

El caso está suspendido ahora, a la espera de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en otro caso relacionado con los recursos humanos, que podría ampliar el control del presidente sobre agencias federales que durante mucho tiempo se han considerado independientes del poder ejecutivo.

Dependiendo de esa decisión y de lo que haga el tribunal de apelaciones, el personal podría tener derecho nuevamente a pago retroactivo y prestaciones, pese a no haber trabajado durante meses.

Las consecuencias del DOGE aún se perciben

Aunque la versión original del DOGE se ha desvanecido de la vista pública, su presencia todavía se siente en varias partes del gobierno. Altos funcionarios del DOGE han sido contratados como personal permanente en agencias federales, incluso en el Departamento del Tesoro.

Para las personas que trabajaron en el USIP, el último año ha sido un torbellino.

Algunos han encontrado empleo, pero muchos han enfrentado obstáculos en un mercado inundado de mano de obra calificada. Algunos se reúnen con regularidad y se ponen al día sobre las búsquedas de trabajo y los casos judiciales suspendidos que aún esperan que puedan reactivar a su antiguo empleador.

Price regresó de su licencia de maternidad un día antes de que la despidieran. Cuando la cesaron por segunda vez, ella y su esposo, quien había perdido su empleo como contratista en un museo cuando se recortó la financiación de su proyecto, vivieron de sus ahorros y solicitaron el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), cuya aprobación tardó meses.

Se vio obligada a recurrir a un banco de alimentos cuando el cierre del gobierno el año pasado detuvo sus pagos de SNAP. Tras presentar decenas de solicitudes de empleo, su familia dejó la región de la capital y se mudó al área de Seattle.

Ahora trabaja para una organización sin fines de lucro que se centra en vivienda asequible. Es significativo, pero extraña el instituto, su misión y a su equipo.

Liz Callihan, que trabajaba en comunicaciones en el USIP, ha solicitado 140 empleos desde que fue despedida. A menudo se pregunta por qué su antiguo hogar profesional, con una misión noble y un presupuesto anual relativamente pequeño de 50 millones de dólares, se convirtió en un objetivo del DOGE.

“De verdad me pregunto todos los días para qué fue todo esto”, señaló.

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La periodista de The Associated Press Fatima Hussein contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.