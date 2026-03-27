Congresista de Florida cometió 25 violaciones éticas, dice panel de la Cámara

La representante demócrata de Florida, Sheila Cherfilus-McCormick, cometió numerosas violaciones de las normas de la Cámara de Representantes y de los estándares éticos, determinó el viernes el Comité de Ética de la Cámara en una resolución que podría dar más peso al posible impulso de los republicanos para expulsarla del Congreso.

Tras reunirse hasta la madrugada del viernes después de una audiencia de siete horas, el panel de ética —integrado por cuatro demócratas y cuatro republicanos— concluyó que Cherfilus-McCormick cometió 25 violaciones éticas, entre ellas, infringir leyes de financiamiento de campañas. El panel indicó que recomendará un castigo en las próximas semanas.

Las acusaciones se centran en que la congresista recibió millones de dólares del negocio de atención médica de su familia después de que Florida hiciera un pago en exceso de aproximadamente 5 millones de dólares en fondos de ayuda por desastres. Se la acusa de usar ese dinero para financiar su campaña al Congreso de 2022 mediante una red de empresas y familiares.

La congresista, que se postula para un cuarto mandato como representante de un distrito del sureste de Florida, niega haber cometido irregularidades, y su abogado criticó enérgicamente la audiencia pública del jueves, el primer procedimiento abierto en casi 15 años. Pero la resolución del Comité de Ética podría avivar una posible votación para expulsarla y dividir a un bloque demócrata que intenta recuperar el poder en las elecciones intermedias de noviembre.

Cherfilus-McCormick también enfrenta cargos federales por presuntamente robar los 5 millones de dólares en fondos de ayuda por desastres asignados para enfrentar la pandemia de COVID-19 y usarlos para compras como un anillo de diamante amarillo de 3 quilates. Su hermano, su exjefe de despacho y su contador también fueron acusados. Ella se declaró inocente de esos cargos, y su abogado señaló el jueves que se espera que el juicio comience en los próximos meses.

¿De qué la encontró culpable el panel de ética?

La congresista se negó a testificar durante la audiencia ética del jueves, invocando su derecho a no autoincriminarse establecido en la Quinta Enmienda. Su abogado, William Barzee, se enfrentó verbalmente con algunos de los legisladores del panel de ética y sostuvo que debieron permitir un juicio ético exhaustivo, en el que él pudiera presentar testigos y pruebas para contrarrestar las conclusiones de los investigadores de la Cámara.

Barzee acusó al panel de dar más impulso al esfuerzo por “echar del Congreso a una mujer que fue debidamente elegida por sus electores”, basándose principalmente en registros bancarios.

Los investigadores del comité expusieron 27 violaciones de los estándares y normas éticas de la Cámara en un informe de 242 páginas. En el informe se acusa a Cherfilus-McCormick de ganar una elección especial en 2022 al presentar su campaña como autofinanciada cuando, en realidad, se financió mediante el pago en exceso de 5 millones de dólares que la empresa de su familia recibió de Florida por servicios de vacunación contra el coronavirus.

Barzee argumentó que “ella tenía derecho a ese dinero”, y citó un documento donde se desglosaba cómo su familia compartiría las ganancias del negocio de atención médica. Pero los legisladores del panel de ética se mostraron escépticos ante ese argumento.

El panel determinó que Cherfilus-McCormick era culpable de todas las violaciones éticas propuestas por los investigadores salvo dos. Los legisladores se negaron a declararla culpable de una acusación de haber recibido ayuda política de una organización dirigida por un asesor y su esposo que recibió financiamiento del gobierno haitiano. El panel tampoco la declaró culpable de negarse a cooperar con la investigación ética.

¿Habrá un impulso para expulsar a la representante?

El Comité de Ética de la Cámara en pleno indicó que se reunirá después de que el Congreso regrese de un receso de dos semanas en abril y considerará qué castigo recomendar para una votación en la Cámara.

El representante republicano de Florida, Greg Steube, comentó a los periodistas el jueves que, una vez que el comité tome una determinación, él “presentará una moción en el pleno para expulsarla”.

Los líderes demócratas de la Cámara han evitado condenar a Cherfilus-McCormick y afirmaron que querían que el proceso ético siguiera su curso. Un par de miembros del Caucus Negro del Congreso, uno de los grupos más influyentes de legisladores demócratas, también se presentaron al inicio de la audiencia ética del jueves en una aparente muestra de apoyo a la congresista.

Pero la representante demócrata Marie Gluesenkamp Perez, una integrante moderada del estado de Washington que a menudo se desmarca de su bloque, publicó en redes sociales la mañana del viernes que “como fue declarada culpable, debería renunciar o ser removida”.

El último miembro expulsado del Congreso fue el representante republicano de Nueva York George Santos, que fue retirado en 2023. En ese momento, sostuvo que la Cámara quedaría “atormentada” por el precedente de expulsar a un miembro antes de que se desarrollara un juicio penal. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, legislador republicano de Luisiana, votó entonces en contra de la expulsión, y expresó la misma preocupación.

Se requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara, integrada por 435 miembros, para expulsar a un legislador.

___

Kinnard informó desde Columbia, Carolina del Sur.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.