Piloto de lancha que volcó en el puerto de Nueva York estaba ilegalmente en EEUU: autoridades

El piloto de una lancha rápida que volcó durante un recorrido alrededor de la Estatua de la Libertad, lo que provocó el ahogamiento de una bebé y su madre, fue arrestado por autoridades migratorias de Estados Unidos, que afirman que se encontraba en el país de manera ilegal.

Manuel Ernesto Hernandez Umana, quien tiene pendiente un caso penal federal relacionado con el choque del 8 de agosto, mintió a un agente fronterizo y afirmó falsamente que era ciudadano de Estados Unidos cuando ingresó al país por Texas en 2007, informó el miércoles el Departamento de Seguridad Nacional.

Hernandez Umana, de 46 años y ciudadano de El Salvador, está detenido en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Elizabeth, Nueva Jersey, según registros en línea. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que finalmente será deportado.

Las autoridades migratorias lo arrestaron tras quedar en libertad bajo fianza en su caso penal, en el que está acusado de causar las muertes de Antonella Garcia, de 5 meses, y Sara Sanchez, de 27 años, por conducta indebida o negligencia.

Según los fiscales, Hernandez Umana no tenía licencia de la Guardia Costera de Estados Unidos, no conocía las reglas básicas de seguridad y dijo a los investigadores que había tomado prestada la embarcación personal de un amigo para la excursión en el puerto de Nueva York. La lancha fue alquilada de manera ilegal y llevaba exceso de pasajeros, señalaron los fiscales.

“Una vez que enfrente la justicia por sus delitos, nos aseguraremos de que sea expulsado rápidamente de nuestro país”, manifestó Mullin en un comunicado.

La abogada de Hernandez Umana, Amy Gallicchio, declinó hacer comentarios.

Hernandez, quien había vivido en Manville, Nueva Jersey, no tuvo que declararse culpable o inocente en su primera comparecencia, realizada el 10 de agosto ante el tribunal en el caso penal. Se secó los ojos al llegar a la sala, todavía con la camiseta, el traje de baño y los zapatos acuáticos que llevaba durante el viaje. Debe volver a la corte el 9 de septiembre.

Según investigadores de la Guardia Costera, Hernandez conducía una Yamaha AR210 de 6,4 metros (21 pies) con 14 personas a bordo —muy por encima de su capacidad de 10— cuando se inundó y se hundió al hacer un giro en U en aguas agitadas. El recorrido comenzó alrededor de las 7 de la tarde y la embarcación volcó después de más de tres horas de travesía.

La bebé no llevaba chaleco salvavidas porque la lancha no contaba con esos dispositivos para niños pequeños, dijeron los fiscales. En su lugar, Hernandez le indicó a Sanchez que debía ponerse un chaleco salvavidas y sostener a la bebé durante el recorrido de varias horas, lo que constituye una violación de las normas federales, según los fiscales.

El tour fue organizado a través de Zeus Luxury Rental Inc., que promociona sus servicios en redes sociales, incluidas Instagram y TikTok. Una embarcación alquilada por la empresa se incendió el año pasado durante un crucero de cumpleaños en Long Island Sound.

Según su denuncia penal, Hernandez dijo a los investigadores que había trabajado para Zeus Luxury como freelance o por contrato desde el año pasado, comenzando como conductor de limusina. Contó que, en dos ocasiones recientes, usó su embarcación personal, una Yamaha AR250 ligeramente más grande, pero que el 8 de agosto utilizó la lancha de un amigo porque la suya necesitaba reparaciones, se indica en la denuncia.

Se enviaron mensajes en busca de comentarios a un número telefónico y una dirección de correo electrónico que figuran en el sitio web de Zeus Luxury. El buzón de voz del número telefónico estaba lleno, según una grabación automatizada.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.