Trump sigue apoyando centros de datos aunque se vuelven tóxicos en elecciones

El presidente Donald Trump, al hablar junto a líderes de las criptomonedas en la Casa Blanca esta semana, hizo una afirmación que candidatos republicanos y demócratas no harían ni de lejos.

“Si yo fuera el alcalde de un pueblo o el gobernador de un estado, y tuviera la oportunidad de conseguir una gran planta, una planta de IA o un centro de datos, sin duda lo querría porque los empleos son enormes y el dinero que se paga, los impuestos que se pagan, son simplemente enormes”, declaró Trump.

No es el tipo de mensaje que haría un candidato de cara a las competitivas contiendas de mitad de mandato.

La carrera por construir centros de datos, que alimentan la inteligencia artificial y la computación en la nube, se ha estancado en medio de la frustración de votantes que no quieren vivir cerca de esos enormes complejos tipo almacén. Incluso el brazo de campaña de los republicanos en el Senado advirtió que la ira por los centros de datos —algunos de los cuales son mucho más grandes que estadios de fútbol americano y consumen más energía que ciudades pequeñas— podría costarles un escaño.

La oposición se extiende por todo el espectro político debido al temor de que esos colosos hagan aumentar las facturas de electricidad, agoten los pozos de agua, generen contaminación del aire y del ruido y cambien para siempre el carácter de una comunidad, todo mientras reciben lucrativas exenciones fiscales de estados que compiten por su negocio.

Trump ha presentado los centros de datos como un componente necesario de una prioridad máxima de seguridad nacional y económica: ganar la carrera de la IA frente a China. Sin embargo, también ha reconocido la preocupación por el aumento de las facturas de electricidad, y anteriormente afirmó que “es lo justo” que las empresas asuman sus costos.

También sugirió esta semana que los centros de datos necesitan “un poco de ayuda de relaciones públicas”. En los últimos meses, ha logrado que gigantes tecnológicos firmen un compromiso voluntario para proteger a los consumidores de facturas más altas de servicios públicos derivadas de los centros, incluso mientras impulsa agilizar el proceso para que empresas y compañías de servicios construyan sus propias plantas de energía.

Pero construir plantas de energía no ocurre de la noche a la mañana, y la realidad política inmediata para los candidatos en todo el país es muy distinta.

“Es otro ejemplo en que la Casa Blanca parece ser sorda. En el mejor de los casos sorda y en el peor, indiferente al interés de otros candidatos republicanos”, indicó James Henson, director del Texas Politics Project en la Universidad de Texas en Austin.

Comité republicano emite advertencia sobre los centros de datos en Ohio

Candidatos estatales desde Nevada hasta Pensilvania, tanto republicanos como demócratas, están usando los centros de datos para denunciar a sus oponentes, y los candidatos que reciben esos ataques luego intentan tomar distancia del tema.

En Ohio, una región con centros de datos y con contiendas muy reñidas para gobernador y para el Senado, el Comité Nacional Republicano Senatorial advirtió en un memorando el martes que el senador Jon Husted es vulnerable a perder su escaño debido a los centros.

El candidato demócrata Sherrod Brown está difundiendo anuncios contra Husted que lo califican como “el rostro de los centros de datos en Ohio”, mientras la gente reúne firmas para un referendo estatal que prohíba su construcción.

El memorando republicano indicó que ha sido “un tema latente durante todo el ciclo electoral”.

“Brown lo está usando porque funciona”, señaló el NRSC. “Más que cualquier otra cosa en esta contienda, los centros de datos son el ancla que cuelga del cuello de Husted. Si pierde y es por culpa de los centros de datos, los políticos de todo el país tomarán nota y se distanciarán de esos centros".

El memorando sugirió que los votantes podrían rechazar a candidatos demócratas que quieren detener por completo la construcción de centros de datos, en favor de un candidato republicano que solo quiere que se construyan si una comunidad los aprueba en una votación local y si pagan su propia electricidad, agua y otros servicios.

La mayoría de los votantes registrados se opone a construir un centro de datos en su zona, según una encuesta de Fox News de julio. Aun así, el tema queda por detrás de otras preocupaciones como el costo de vida.

Una encuesta de Quinnipiac realizada en junio preguntó a los votantes qué asuntos eran importantes para decidir por quién votar en las elecciones a la Cámara de Representantes y cerca de 4 de cada 10 mencionaron los centros.

Comentario de Trump es usado en campaña electoral en Nevada

En Nevada, el demócrata Aaron Ford vinculó rápidamente la declaración de Trump con el gobernador republicano Joe Lombardo, y los describió como “en perfecta sintonía respecto a los centros de datos”.

En un comunicado, Ford afirmó que Trump y Lombardo son “los mayores fanáticos de los centros de datos de Nevada” y que “solo se preocupan por complacer a sus ‘amigos multimillonarios’ mientras los habitantes de Nevada pagan el precio”.

Ford presentó esta semana una plataforma de políticas en la que dijo que detendría nuevas exenciones fiscales estatales para centros de datos —las estimó actualmente en 200 millones de dólares—, al tiempo que auditaría los proyectos existentes para asegurar que estén cumpliendo sus promesas. También prometió asegurarse de que los centros de datos paguen su electricidad, no agoten el suministro de agua y ayuden a los gobiernos locales a negociar acuerdos sólidos de beneficios con los desarrolladores.

---Gobernador de Texas cambia de rumbo y recibe un dardo de Trump El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien en noviembre pasado celebró el anuncio de Google de una inversión de 40.000 millones de dólares allí al llamar al estado “el epicentro del desarrollo de la IA”, está siendo atacado por su rival demócrata, Gina Hinojosa, por su impulso al desarrollo de centros de datos.

Abbott desde entonces cambió de rumbo al prometer medidas más duras, como eliminar la exención del impuesto estatal sobre las ventas y frenar proyectos para revisar su consumo de energía.

Trump criticó el giro y dijo: “Creo que es un error”, en una entrevista reciente con Punchbowl News.

Consultada sobre el respaldo de Trump a los centros de datos, la oficina de Abbott indicó que la “máxima prioridad” del gobernador “es proteger la seguridad y la calidad de vida de los texanos y garantizar la integridad de nuestra red eléctrica y del suministro de agua”.

Centros de datos complican contienda por la gobernación de Wisconsin

Mientras Trump impulsa los centros de datos, incluso algunos de sus aliados los están usando para ataques políticos. El representante republicano Tom Tiffany, que se postula para gobernador de Wisconsin, difundió un anuncio de televisión esta semana en el que etiqueta a su rival demócrata como “David Crowley, el del centro de datos”.

El anuncio incluye un clip de Crowley diciendo que Wisconsin podría convertirse en el “centro de IA y de datos no solo para todo el país, sino para todo el mundo”.

Crowley ha dicho que las comunidades locales deben tener autoridad de veto, al tiempo que ha señalado que los centros son parte de la economía moderna y podrían aportar beneficios económicos significativos al estado.

Tiffany, a quien Trump ha respaldado, también ha dicho cosas positivas sobre los centros. En enero, Tiffany calificó los centros como “una nueva tecnología emocionante”, en una entrevista con PBS Wisconsin. Y en diciembre pasado, votó a favor de un proyecto bipartidista conocido como la SPEED Act, diseñado para acelerar la construcción de nuevos proyectos de infraestructura de IA como los centros de datos. No ha sido aprobado por el Senado.

Ni Tiffany ni Crowley apoyan una moratoria sobre la construcción de nuevos centros.

Tiffany ha pedido derogar el incentivo fiscal estatal para los centros de datos, mientras que Crowley no. Ambos han pedido una regulación más estricta.

Crowley, en un acto el miércoles en el que recibió el respaldo del grupo ambiental Clean Wisconsin, restó importancia a los ataques que Tiffany ha hecho contra su postura sobre los centros de datos.

Tiffany, dijo Crowley, "se está volviendo muy bueno para decir una cosa y hacer algo diferente” al señalar los votos de Tiffany a favor de la SPEED Act.

“Lo que está haciendo el congresista Tom Tiffany es mentir porque está tratando de huir de su historial de votos en el Congreso”, añadió Crowley.

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Bauer reportó desde Madison, Wisconsin y Levy desde Harrisburg, Pensilvania. Linley Sanders contribuyó desde Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.