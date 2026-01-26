Mercado de EEUU suben mientras el oro alcanza récord y el dólar cae nuevamente

Los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York subieron el lunes, mientras que otros mercados hicieron movimientos más ruidosos, incluyendo otro récord para el precio del oro.

El S&P 500 subió 34,62 puntos, o 0,5%, para quedar en 6.950,23, con lo que se recuperó de las pérdidas que sufrió la semana pasada. El promedio industrial Dow Jones ganó 313,69 unidades, o 0,6%, y se ubicó en 49.412,40, mientras que el compuesto Nasdaq avanzó 100,11 puntos, o 0,4%, y cerró en 23.601,36.

Baker Hughes subió 4,4% después de reportar utilidades más fuertes para el último trimestre de lo que los analistas esperaban. La empresa de tecnología energética indicó que se está beneficiando de un fuerte impulso en la demanda de gas natural licuado, entre otras cosas.

CoreWeave subió 5,7% después de que Nvidia anunció que invirtió 2.000 millones de dólares en la emisora y que ayudará a acelerar la construcción de las fábricas de inteligencia artificial de CoreWeave, que utilizan chips de Nvidia, para impulsar la adopción de la IA. Nvidia bajó 0,6%.

USA Rare Earth se disparó 7,9% después de decir que el gobierno de Estados Unidos acordó proporcionar 277 millones de dólares en financiamiento para ayudar a la empresa a producir tierras raras pesadas, minerales e imanes. El gobierno estadounidense también acordó un préstamo propuesto de 1.300 millones de dólares, mientras que la empresa recaudó por separado 1.500 millones de dólares a través de inversores privados.

El resto de Wall Street estuvo relativamente tranquilo. Eso incluyó desempeños mixtos para las aerolíneas, que tuvieron que cancelar miles de vuelos debido a la tormenta invernal que cubrió gran parte de Estados Unidos durante el fin de semana. Delta Air Lines bajó 0,7%, mientras que Southwest Airlines subió 0,2%.

Hubo más acción en el mercado del oro, donde el precio del metal subió 2,1% y superó brevemente los 5.100 dólares por onza por primera vez para establecer otro récord. La plata se disparó aún más y se cotizó 14% más alta.

Los precios de los metales preciosos han estado subiendo debido a que los inversores buscan lugares más seguros para invertir su dinero en medio de amenazas de aranceles, inflación aún alta, conflictos políticos y montañas de deuda para los gobiernos de todo el mundo.

La última preocupación que se sumó a la creciente lista fue la amenaza del presidente estadounidense de imponer un arancel del 100% a los bienes de Canadá si firma un acuerdo de libre comercio con China.

El valor del dólar estadounidense también continuó con su reciente caída. La semana pasada, fueron las amenazas arancelarias de Estados Unidos relacionadas con Groenlandia las que alejaron a algunos inversores del dólar. Esta vez, fue el yen japonés el que saltó bruscamente debido a las expectativas de que los funcionarios tanto en Japón como en Estados Unidos puedan intervenir en el mercado para apuntalar el valor de la moneda japonesa.

Podría haber más oscilaciones en los mercados financieros en los próximos días.

La Reserva Federal anunciará su última decisión sobre las tasas de interés el miércoles. Ha estado bajando su tasa de interés principal y ha indicado que podrían venir más recortes en 2026 para ayudar a apuntalar el mercado laboral y dar un impulso a la economía.

La mayoría de los economistas esperan que se mantenga estable el miércoles, en parte porque la inflación sigue obstinadamente por encima del objetivo del 2% de la Fed y bajar más las tasas podría empeorarla. Cualquiera que sea la decisión de la Fed, los comentarios de su presidente, Jerome Powell, después de la decisión podrían influir en los mercados de acciones y bonos.

En tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó de 4,24% a 4,21%.

___

Los periodistas de The Associated Press Yuri Kageyama y Matt Ott contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.