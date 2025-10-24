Camión embiste base de la Guardia Costera en San Francisco

Agentes del orden dispararon contra un conductor de camión que retrocedió hacia una base de la Guardia Costera de Estados Unidos en el área de la bahía de San Francisco, que ha sido sede de protestas contra agentes federales de inmigración. El hombre resultó herido, informaron las autoridades el viernes.

El conductor fue detenido para practicarle una evaluación de salud mental tras “intentar convertir el vehículo en un arma para embestir la Base de la Guardia Costera de Alameda” el jueves por la noche, publicó en X el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Un transeúnte fue alcanzado por un fragmento y recibió tratamiento en un hospital antes de ser dado de alta, según el comunicado.

Ningún miembro del personal de la Guardia Costera resultó herido, se indicó. Los agentes emitieron “varias órdenes verbales” para que el conductor se detuviera, pero no hizo caso y “aceleró repentinamente hacia atrás a gran velocidad directamente hacia ellos”, se indica en el comunicado.

“Cuando las acciones del vehículo representaron una amenaza directa para la integridad del personal de la Guardia Costera y de seguridad, los agentes del orden dispararon varias rondas de fuego defensivo.”

El conductor fue herido en el estómago y se espera que sobreviva, según el comunicado. El Departamento de Seguridad Nacional no especificó si el conductor recibió disparos.

El FBI ya investiga el caso.

“En este momento, el incidente parece ser aislado y no se conoce de ninguna amenaza actual para el público”, dijo en un comunicado Cameron Polan, portavoz del FBI en San Francisco. Hasta el momento, no se han divulgado más detalles.

Un video de la escena mostraba lo que parecía ser un camión U-Haul que intentaba retroceder hacia la base.

“U-Haul colabora con las fuerzas del orden para satisfacer cualquier necesidad de investigación que tengan”, dijo en un comunicado Jeff Lockridge, portavoz de la compañía.

Antes, el mismo jueves, un grupo de manifestantes se reunió en la isla, muchos de ellos cantando himnos y portando carteles que decían “Protejamos a nuestros vecinos” y “No al ICE y a los soldados en la Bahía”, en referencia a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y la Guardia Nacional.

Horas antes, el presidente Donald Trump canceló un aumento previsto en el número de agentes federales en San Francisco para sofocar el crimen. El alcalde Daniel Lurie y el gobernador Gavin Newsom dijeron que no era necesario porque el crimen está en declive.

En otros hechos, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos comenzaron a llegar a la base de la Guardia Costera de la región el jueves por la mañana para un posible aumento en las medidas de aplicación de la ley de inmigración, un movimiento que atrajo a varios cientos de manifestantes.

Trump dijo que dio marcha atrás después de hablar con el alcalde y varios prominentes líderes empresariales que dijeron estar trabajando arduamente para limpiar la ciudad.

Esa decisión contrastó con otras tomadas por el mandatario para enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas, enfrentando una feroz resistencia de alcaldes y gobernadores.

El viernes, el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en las calles de Washington enfrentó desafíos en dos tribunales: uno en la capital del país y otro en Virginia Occidental, mientras que, en Portland, Oregon, un juez analizaba si debía permitir que Trump desplegara tropas en esa ciudad. El despliegue sigue bloqueado en el área de Chicago.

La isla de la Guardia Costera es una isla artificial de 27 hectáreas (67 acres) formada en 1913 en el estuario de Oakland, entre Oakland y Alameda. Es propiedad federal, no permite visitas del público en general sin escolta o identificación gubernamental específica, y ha sido sede de la Base Alameda desde 2012, según un documento de la Guardia Costera de 2016.

La Base Alameda proporciona distintos servicios para las actividades de la Guardia Costera a lo largo de la Costa Oeste.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.