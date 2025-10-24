Beneficiarios del Seguro Social de EEUU recibirán un aumento del 2,8 % en 2026

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos anunció que el ajuste anual por costo de vida aumentará un 2,8% en 2026, lo que se traduce en un incremento promedio de más de 56 dólares mensuales para los jubilados, dijeron funcionarios de la agencia el viernes.

El aumento de beneficios para casi 71 millones de beneficiarios del Seguro Social entrará en vigor a partir de enero. Y el incremento en los pagos para casi 7,5 millones de personas que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario comenzarán el 31 de diciembre.

El anuncio del viernes estaba previsto para la semana pasada, pero se retrasó debido al cierre del gobierno federal.

El ajuste por costo de vida para jubilados y beneficiarios discapacitados se financia con impuestos sobre la nómina recaudados de los trabajadores y sus empleadores, hasta un cierto salario anual, que se prevé aumentará a 184.500 dólares en 2026 con respecto a 176.100 dólares en 2025.

Los beneficiarios recibieron un aumento del 2,5% por costo de vida en 2025 y un incremento del 3,2% en sus prestaciones en 2024, después de un aumento históricamente grande del 8,7% en 2023, provocado por una inflación récord de 40 años.

El aumento para 2026 refleja una inflación moderada. La agencia notificará por correo a los beneficiarios sobre su nuevo monto de beneficio a principios de diciembre.

Algunos adultos mayores dicen que el aumento no es suficiente

Algunos adultos mayores dicen que el ajuste por costo de vida no les ayudará mucho para pagar sus gastos diarios. Linda Deas, una residente de 80 años de Florence, Carolina del Sur, dijo: “no se ajusta a la crisis de asequibilidad que padecemos ahora mismo”.

Deas, una especialista retirada en operaciones de redes de sistemas informáticos, se mudó a Carolina del Sur desde Nueva York en 2022 para estar más cerca de su familia. Dice que su alquiler mensual ha aumentado 400 dólares en los últimos dos años.

Enumeró otros artículos que se han vuelto más caros para ella en los últimos dos años, como el seguro de automóvil y la comida. “Si has estado en los supermercados últimamente, notarás cómo los precios están subiendo, no bajando”, dijo.

Deas no es la única que siente que los costos están fuera de control. En una encuesta de AARP se muestra que los estadounidenses mayores tienen cada vez más problemas para mantenerse al día en la economía actual. En la encuesta se indica que solo el 22% de los estadounidenses mayores de 50 años están de acuerdo en que un ajuste por costo de vida de alrededor del 3% para los beneficiarios del Seguro Social es suficiente para mantenerse al día con el aumento de precios, mientras que el 77% no está de acuerdo. Ese sentimiento se produce en todas las afiliaciones políticas, según AARP.

En el caso de Deas, el Calculador de Salario Digno del MIT estima que un adulto que vive solo en Florence, Carolina del Sur, gastaría al año 10.184 dólares en vivienda, 3.053 dólares en servicios médicos y 3.839 dólares en alimentos.

La CEO de AARP, Myechia Minter-Jordan, dijo que el ajuste por costo de vida es “un salvavidas de independencia y dignidad para decenas de millones de estadounidenses mayores”, pero incluso con el aumento anual de ingresos ajustado por inflación, “los adultos mayores aún enfrentan desafíos para cubrir los gastos básicos”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.