Agentes de ICE mataron a tiros a un padre delante de su hija de 3 años aún en pijama, revela testigo

Un agente federal de inmigración disparó y mató a un hombre colombiano de 26 años en Maine, según funcionarios estatales y testigos que vieron armas desenfundadas y un cuerpo en la calle.

La víctima, cuyo nombre no se ha compartido con el público, fue asesinada poco después de las 7 a. m. en Biddeford, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Portland. Tenía autorización para trabajar en EE. UU. y contaba con un número de Seguro Social, según los grupos de defensa de los inmigrantes Maine Immigrants’ Rights Coalition y Presente! Maine.

En el lugar de los hechos estaba presente una mujer acompañada de una familia “angustiada”. Ella gritó: “¡Le quitaron a su papá!” junto a una niña que “no podía tener más de tres años” y que aún llevaba puesto su pijama de Bluey, según un testigo que habló con el Portland Press Herald.

Las imágenes de la escena publicadas en redes sociales mostraban una camioneta blanca sin distintivos con luces policiales intermitentes que parecía haber embestido el lado del pasajero de un sedán blanco, el cual estaba detenido en ángulo en medio de una intersección. Se podían ver agujeros de bala en el parabrisas.

También se vio a dos agentes con chalecos verdes con la inscripción “POLICE” (policía) sacando a un hombre del asiento del conductor y recostándolo en el suelo mientras le ponían las esposas. Otras imágenes mostraban a los oficiales atendiendo a una persona que yacía en la calle junto al auto.

open image in gallery Según el presidente de la Cámara de Representantes del estado y un testigo que escuchó a un oficial disparar cuatro tiros, un agente de ICE habría disparado y matado a un conductor en Maine. Al parecer, un auto sin distintivos con luces de policía embistió a un sedán, según imágenes de la escena y testimonios ( Getty )

Lucas Scott, de 18 años, declaró al Portland Press Herald que vio a agentes de ICE con chalecos verdes salir de vehículos sin identificación con luces azules intermitentes poco después de las 7 a. m.

Al girarse para ver qué estaba pasando mientras cruzaba una intersección, vio a un agente sacar un arma de fuego y gritarle a un conductor que “intentaba atropellar al oficial de ICE”, aseguró Scott al periódico.

El agente luego disparó unos cuatro tiros, describió.

Otro testigo, Daniel Boucher, relató que vio al SUV tratando de embestir al auto más pequeño.

“Su cabeza no dejaba de sangrar”, indicó Boucher al Press Herald. “Estaba hablando. Dijo: ‘Traté de detenerme’”.

Otro video de la escena parece mostrar a un sedán blanco dando vueltas despacio alrededor de la intersección mientras los agentes a pie se acercan a las puertas del auto.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent.

La fiscalía general del estado indicó que las conclusiones iniciales sugieren que un oficial de ICE “estaba llevando a cabo una operación de cumplimiento relacionada con una orden definitiva de expulsión cuando el sujeto intentó huir en un vehículo en dirección al oficial y recibió un disparo mortal”.

Ese agente “será suspendido de sus funciones, tal como lo establece el protocolo estándar en casos de tiroteos en los que está involucrada la policía”, según la oficina.

“Nuestras comunidades están sufriendo”, argumentó el lunes en un comunicado Mufalo Chitam, director ejecutivo de la coalición por derechos de inmigrantes Maine Immigrants’ Rights Coalition.

“Estamos de luto, estamos furiosos y no permitiremos que su muerte se trate como algo rutinario o inevitable”, agregó Chitam. “¿Cuánto daño más deben soportar nuestras comunidades antes de que quienes tienen el poder de actuar reconozcan que ya se rebasaron límites?”.

open image in gallery Los investigadores del FBI se encuentran en el lugar de los hechos; supone al menos el undécimo tiroteo mortal en el que se han visto involucrados agentes federales de inmigración desde el inicio del segundo mandato de Trump ( AFP/Getty )

Este incidente es, al menos, el undécimo tiroteo mortal en el que se han visto involucrados agentes federales de inmigración desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, y ocurre menos de una semana después del asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, un hombre de 52 años y padre de tres hijos que recibió un disparo en su auto cuando se dirigía al trabajo en Houston.

La rutina del Departamento de Seguridad Nacional ha consistido en justificar los tiroteos alegando que la persona a la que se buscaba detener intentó atropellar a los agentes, pero han surgido pruebas que contradicen las declaraciones del Gobierno. Las declaraciones iniciales de la administración tras el tiroteo de Salgado Araujo también han sido objeto de un intenso escrutinio después de que varios testigos refutaran la versión oficial del Gobierno.

Los agentes han disparado al menos a 20 personas en el último año, y casi todas ellas se encontraban en sus autos.

open image in gallery Los manifestantes rodearon el lugar del tiroteo en Biddeford, a unos 24 kilómetros al sur de Portland, mientras las fuerzas de seguridad estatales y federales llegan en masa a la ciudad ( Reuters )

Maine fue uno de los varios estados gobernados por demócratas que registraron un aumento de agentes federales como parte de los esfuerzos de toda la administración de Trump para acelerar los arrestos de decenas de miles de inmigrantes.

El número de arrestos de ICE ha incrementado en las últimas semanas, impulsado por el mandato de la administración de arrestar al menos a 2.000 personas al día, mientras que el número de personas detenidas en instalaciones similares a cárceles se ha disparado a más de 63.000 inmigrantes en un día cualquiera. Las detenciones diarias alcanzaron un máximo de más de 2.400 el mes pasado.

“La administración de Trump está cumpliendo la promesa con la que el presidente Trump fue elegido: deportar a los extranjeros ilegales que hayan cometido delitos”, declaró un funcionario de la Casa Blanca a The Independent a principios de este mes.

La gobernadora de Maine, Janet Mills, afirmó que ya está al tanto del incidente.

“Sé que situaciones como estas son alarmantes y aterradoras”, expresó. “La policía estatal de Maine se encuentra en el lugar apoyando y colaborando con la fiscalía general, la oficina del médico forense jefe de Maine y funcionarios federales para determinar los hechos de lo ocurrido”.

open image in gallery El tiroteo en Maine se produce menos de una semana después de que agentes de ICE mataran a tiros a un padre mexicano en Texas cuando se dirigía al trabajo ( Getty )

El futuro de ICE y el destino de la agenda antiinmigración de la administración de Trump son temas centrales en las elecciones de mitad de periodo de este otoño, incluso en Maine, donde los demócratas esperan desbancar a la republicana Susan Collins en un intento por inclinar la balanza del poder en el Congreso en una de las elecciones al Senado más reñidas de 2026.

Collins, quien a principios de este año votó a favor de la solicitud de la administración de Trump de 70 mil millones de dólares en nuevos fondos para la aplicación de las leyes de inmigración, pidió “una investigación completa e imparcial de lo ocurrido”.

“Alguien murió. No tengo detalles y no voy a especular. Pero este es, al menos, el undécimo tiroteo mortal en el que se ve involucrado el ICE o la Patrulla Fronteriza bajo el mandato de Trump. Es hora de sacar al ICE de nuestras calles”, escribió la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, en X.

Entre los varios candidatos que competían por la nominación demócrata al Senado después de que Graham Platner pusiera fin a su campaña, Bellows fue una de las que criticó a ICE a raíz del tiroteo mortal del lunes.

Asimismo, el expresidente del Senado de Maine, Troy Jackson, comunicó: “Nuestro equipo está siguiendo esta situación muy de cerca y proporcionará actualizaciones a medida que sepamos más. Biddeford, y todos los habitantes de Maine, están en mi corazón”.

“La historia nos enseña lo que sucede cuando los gobiernos otorgan a agentes armados el poder de actuar con autoridad desmesurada, transparencia limitada y muy poca rendición de cuentas”, planteó la trabajadora social Paige Loud.

El cofundador de Maine Beer Company, Dan Kleban, prometió que votará para “hacer que el ICE rinda cuentas y que finalmente se le exijan responsabilidades por el asesinato de personas” si resulta elegido.

“Esta m****a tiene que parar”, escribió.