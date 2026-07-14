Escritora que demandó a Trump por abuso sexual y difamación recibe indemnización de $5,8 millones

La escritora E. Jean Carroll cobró los más de 5,6 millones de dólares que un jurado le concedió en su demanda por abuso sexual y difamación contra el presidente Donald Trump, según registros judiciales y sus abogados.

El pago —que representa los 5 millones de dólares otorgados por el jurado, más intereses— se realizó el lunes desde una cuenta en la que el dinero había permanecido como un depósito en garantía desde el veredicto de 2023, de acuerdo con los registros judiciales. La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, confirmó el pago el martes.

“Nos complace informar que ella ha recibido el pago de la indemnización”, manifestó la abogada en un comunicado.

Los abogados de Trump prometieron seguir apelando.

Trump depositó el dinero en una cuenta de depósito en garantía poco después de que el jurado fallara en su contra. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó recientemente en pie el veredicto civil, lo que despejó el camino para que el juez Lewis A. Kaplan liberara el dinero.

Luego, los abogados de Trump solicitaron una orden de emergencia para bloquear el pago, pero les fue denegada. En la negativa, de una sola frase, no se establecieron condiciones sobre cómo Carroll puede usar el dinero. Sus abogados han señalado en documentos judiciales que planea colocarlo en una cuenta de jubilación.

Desde entonces, los abogados del presidente republicano han presentado otra apelación con la que buscan detener o revertir el pago.

El jurado determinó que Trump atacó a Carroll en 1996 en el probador de una tienda departamental de lujo en Nueva York y que la difamó después de que ella contara la historia públicamente en unas memorias en 2019, durante su primer mandato como presidente.

Trump insistió en que no ocurrió nada sexual entre él y Carroll, ahora de 82 años y excolumnista de consejos. El mandatario afirmó en una entrevista de 2019 que ella estaba “mintiendo totalmente” y que “no es mi tipo”. Sostuvo que no la conocía, restó importancia a una foto de 1987 en la que aparecen ambos y sus entonces cónyuges en una fiesta, y la acusó de albergar motivaciones políticas y de intentar vender libros a costa suya.

Trump no asistió al juicio, en el que Carroll declaró que su encuentro casual, coqueto y amistoso en la tienda departamental se volvió violento.

Carroll demandó a Trump después de que Nueva York cambiara sus leyes para dar a los sobrevivientes de abuso sexual una nueva oportunidad de demandar por ataques ocurridos en un pasado lejano.

Trump también ha apelado una indemnización por difamación de 83 millones de dólares concedida a Carroll por un jurado distinto en Manhattan tras un juicio realizado en 2024, en el que Trump testificó brevemente.

Por lo general, The Associated Press no identifica a personas que afirman haber sufrido abuso sexual. Carroll aceptó que se publicara su nombre.

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El periodista de The Associated Press Michael R. Sisak contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.