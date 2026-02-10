Padre habría asesinado a tiros a su hija tras “fuerte discusión” sobre Trump

Un hombre disparó a su hija en su casa de EE. UU. después de que ambos discutieran sobre Donald Trump.

En el momento de su muerte, Lucy Harrison, compradora de moda de Cheshire, Reino Unido, había estado quedándose con su padre, Kris Harrison, y la familia de este en Prosper, un vecindario de Dallas, Texas, EE. UU.

El Tribunal de Instrucción de Cheshire está investigando la muerte de la joven de 23 años.

El martes, el novio de la Srta. Harrison, Sam Littler, declaró en la investigación que había viajado con ella a EE. UU., donde su padre se había trasladado cuando ella era niña, para pasar unas vacaciones.

Dijo que la Srta. Harrison se enfadaba a menudo con su padre cuando este hablaba de su posesión de un arma.

También se supo que el Sr. Harrison había estado en rehabilitación por adicción al alcohol.

La mañana del 10 de enero de 2025, cuando la Srta. Harrison y el Sr. Littler debían regresar a casa en el Reino Unido, hubo una “gran” discusión entre padre e hija sobre Trump, que iba a ser investido presidente, según Littler.

“Kris y Lucy acabaron teniendo una fuerte discusión que llevó a Lucy a subir corriendo las escaleras y enfadarse”, contó.

Añadió que la Srta. Harrison le había preguntado a su padre: “¿Cómo te sentirías si yo fuera la chica en esa situación y me hubieran agredido sexualmente?”.

Según Littler, el Sr. Harrison había respondido que tenía otras dos hijas que vivían con él, por lo que no le molestaría tanto.

Dijo al tribunal que ese mismo día, media hora antes de que salieran hacia el aeropuerto, la Srta. Harrison estaba en la cocina cuando su padre la tomó de la mano y la llevó al dormitorio de la planta baja.

Unos 15 segundos más tarde, oyó un fuerte estruendo y, a continuación, escuchó al Sr. Harrison llamar a gritos a su esposa, Heather.

Littler continuó: “Recuerdo que entré corriendo en la habitación y Lucy estaba tirada en el suelo, cerca de la entrada del baño, y Kris estaba gritando cosas sin sentido”.

La madre de Lucy, Jane Coates, dijo que su hija, que trabajaba para la marca de moda Boohoo, tenía una “personalidad fuerte”.

También agregó: “A ella le importaban las cosas. Era apasionada. Le encantaba debatir sobre temas que significaban mucho para ella”.

El Sr. Harrison no asistió a la audiencia para prestar declaración. Ana Samuel, su representante, solicitó al inicio de la audiencia que la jueza Jacqueline Devonish se retirara del caso, alegando que un observador objetivo podría dudar de su imparcialidad.

Dijo que la investigación se había llevado a cabo “de una manera más parecida a una investigación criminal que a una investigación de los hechos”.

Lois Norris, representante de Coates, dijo que la solicitud era una “emboscada del equipo jurídico del Sr. Harrison”. Añadió que el Sr. Harrison era “la persona en la habitación que disparó a la Srta. Harrison” y la única persona que estaba en la habitación cuando ocurrió.

Devonish rechazó la solicitud de recusarse.

Se espera que la pesquisa concluya el martes.

Traducción de Sara Pignatiello