Principales fabricantes de armas a nivel mundial aumentaron sus ingresos en un 5,9% el año pasado

Las principales fabricantes de armas a nivel mundial registraron un aumento del 5,9% en sus ingresos por ventas de armamento y servicios militares el año pasado, impulsado por las guerras en Ucrania y Gaza, así como por el creciente gasto militar de los países, según un informe publicado el lunes.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus iniciales en inglés) informó que los ingresos de los 100 mayores fabricantes de armas aumentaron a 679.000 millones de dólares en 2024, la cifra más alta que se haya registrado.

La mayor parte del aumento se debió a empresas con sede en Europa y Estados Unidos, pero hubo incrementos en todo el mundo --salvo por Asia y Oceanía-- donde los problemas en la industria armamentista china provocaron una ligera caída.

Treinta de las 39 empresas estadounidenses en el top 100 --incluidas Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics-- registraron aumentos. Sus ingresos combinados aumentaron un 3,8% a 334.000 millones de dólares. Sin embargo, SIPRI señaló que "los retrasos generalizados y los sobrecostos continúan afectando al desarrollo y la producción" en los principales programas liderados por Estados Unidos, incluido el avión de combate F-35.

Veintitrés de las 26 empresas en Europa, excluyendo a Rusia, registraron incrementos en la venta de armas a medida que el continente aumentó sus gastos. Sus ingresos agregados aumentaron un 13% a 151.000 millones de dólares, impulsados por la demanda vinculada a la guerra en Ucrania y la amenaza percibida de Rusia.

Hubo ganancias notables para Czechoslovak Group de Chequia, cuyos ingresos se dispararon un 193% gracias en parte a un proyecto liderado por el gobierno para abastecer de proyectiles de artillería a Ucrania; así como para la Industria de Defensa de Ucrania JSC, que tuvo un aumento del 41%.

Las empresas europeas están invirtiendo en nuevas capacidades de producción para satisfacer la mayor demanda, pero la investigadora de SIPRI, Jade Guiberteau Ricard, advirtió en un comunicado que "el abastecimiento de materiales podría plantear un desafío creciente", siendo la reestructuración de las cadenas de suministro de minerales críticos una posible complicación ante las restricciones de exportación de China.

Las dos empresas rusas en la lista de SIPRI, Rostec y United Shipbuilding Corporation, registraron un incremento del 23% en sus ventas de armas para total combinado de 31.200 millones de dólares, a pesar de que las sanciones resultaron en una escasez de componentes. SIPRI añadió que la demanda interna fue más que suficiente para compensar la caída en la exportación de armas, aunque la escasez de mano de obra calificada es un desafío.

Los ingresos por armas también aumentaron en Oriente Medio, y las tres empresas israelíes en el ranking reportaron un aumento del 16% a 16.200 millones de dólares. En 2024, la reacción negativa por las acciones israelíes en Gaza "parece haber tenido poco impacto en el interés por las armas israelíes", dijo la investigadora de SIPRI, Zubaida Karim, y muchos países colocaron nuevos pedidos.

Una caída del 1,2% en los ingresos en Asia y Oceanía a 130.000 millones de dólares estuvo encabezada por el desplome del 10% en los ingresos de las ocho empresas chinas en el índice. Esto ocurrió después de múltiples acusaciones de corrupción en la adquisición de armas chinas que llevaron a importantes retrasos o cancelaciones contratos el año pasado, según SIPRI.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.