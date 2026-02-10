Crece disputa por puente entre EEUU y Canadá; Trump podría modificar permiso

La Casa Blanca afirma que el presidente Donald Trump tiene el derecho de modificar un permiso para inaugurar un nuevo puente entre Canadá y Michigan, prolongando la más reciente disputa entre Estados Unidos y su vecino del norte, horas después de que su primer ministro señalara que podría haber una distensión.

Se prevé que el Puente Internacional Gordie Howe, que conectaría Ontario y Michigan y sería una arteria económica vital entre ambos países, sea inaugurado a principios de 2026. Pero Trump ha amenazado ahora con bloquear su apertura, exigiendo que Canadá acepte una serie de demandas no especificadas mientras las dos naciones se preparan para renegociar un extenso pacto comercial más adelante este año.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo la mañana del martes que habló con Trump y expresó confianza en que la disputa se resolvería. Pero un funcionario de la Casa Blanca dijo más tarde que la estructura de propiedad del puente sigue siendo inaceptable para el presidente estadounidense.

Canadá pagó la construcción del puente, nombrado en honor a una estrella de hockey de los Red Wings de Detroit nacida en Canadá. La construcción ha estado en marcha desde 2018.

El funcionario dijo que todos los proyectos de infraestructura internacional requieren un permiso presidencial, y que Trump estaría en su derecho de modificar ese permiso. La persona habló desde el anonimato porque no estaba autorizada para declarar públicamente.

“El hecho de que Canadá controlará lo que cruza el Puente Gordie Howe y es propietario de la tierra en ambos lados es inaceptable para el presidente”, dijo el martes a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “También es inaceptable que no se construya más de este puente con más materiales fabricados en Estados Unidos”.

La nueva disputa sobre el puente es el más reciente enfrentamiento en una relación cada vez más tensa entre Estados Unidos y Canadá, particularmente en cuanto a la política comercial. Trump también ha especulado públicamente sobre la adquisición de Canadá como el 51er estado de Estados Unidos, para consternación de los canadienses.

Tras su conversación con Trump, Carney dijo: “esto se va a resolver” y señaló que le dijo al presidente de Estados Unidos que los gobiernos de Canadá y Michigan compartían la propiedad del puente. La oficina de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también ha enfatizado que el puente será operado bajo un acuerdo de propiedad conjunta entre el estado y Canadá, aunque el gobierno canadiense pagó por él.

Carney también agregó que se utilizó acero estadounidense en el proyecto, en el que también se empleó a trabajadores estadounidenses. Según el primer ministro, Trump le dijo que pedirá al embajador de Estados Unidos en Canadá, el exrepresentante de Michigan Pete Hoekstra, que “actúe para suavizar la conversación en torno al puente”.

Hasta el momento, Hoekstra no ha respondido a una solicitud de comentarios.

“Espero con ansias su apertura, y lo que es particularmente importante es el comercio y el turismo de canadienses y estadounidenses que cruzan ese puente”, dijo Carney.

El proyecto fue negociado por el exgobernador republicano de Michigan, Rick Snyder, y financiado por el gobierno canadiense para aliviar la congestión sobre el puente Ambassador y el túnel Detroit-Windsor.

Snyder escribió el martes en un artículo de opinión publicado en The Detroit News que Trump se equivocaba al afirmar que Canadá posee ambos lados, el estadounidense y el canadiense, del puente Gordie Howe.

“Canadá y el estado de Michigan son propietarios a partes iguales del nuevo puente”, escribió Snyder. “Canadá fue maravilloso y financió todo el puente. Se le reembolsará con intereses de los peajes. Michigan y Estados Unidos obtuvieron su mitad de propiedad sin inversión”.

El exgobernador también enfatizó que varias partes de la construcción del puente estaban exentas de los requisitos de “Buy America” (comprar productos estadounidenses) para su acero porque la mitad del proyecto estaba fuera de Estados Unidos y, por lo tanto, la ley estadounidense no debería aplicarse a ellos.

“Presidente Trump, le animaría a poner en tela de juicio a sus asesores y las fuentes de su publicación para corregir la información que le han proporcionado”, escribió Snyder en el artículo de opinión. Reconoció algunos problemas comerciales con Canadá, pero “elegir este puente como punto de apalancamiento no parece tener más sentido, dadas sus otras herramientas”.

