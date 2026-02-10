Pueblo en el sur de Líbano entierra a un niño y su padre muertos en ataque de dron israelí

Dolientes en el sur dLíbano enterraron el martes a un padre y su hijo pequeño que murieron en un ataque de dron israelí contra un miembro de Hezbollah.

Hassan Jaber, un policía, y su hijo, Ali, estaban a pie cuando el ataque del lunes impactó un coche que pasaba por el centro de su ciudad, Yanouh, dijeron familiares. El Ministerio de Salud libanés informó que el niño tenía 3 años. Ambos murieron en el lugar junto con el conductor del coche, Ahmad Salami, quien, según el ejército israelí en un comunicado, era un oficial de artillería del grupo armado libanés.

El ejército israelí indicó en un comunicado que estaba al tanto de una "afirmación de que civiles no involucrados murieron" y que el caso está bajo revisión, añadiendo que "hace todo lo posible para reducir la probabilidad de daño" a civiles.

Salami, también de Yanouh, fue enterrado en el pueblo el martes junto con el padre y el hijo.

"Siempre hay gente aquí, es un área concurrida", con cafeterías y tiendas de esquina, una sala de reuniones religiosas chií, el edificio municipal y un centro de defensa civil, dijo a The Associated Press un primo del padre del niño, también llamado Hassan Jaber.

Cuando el niño y su padre fueron alcanzados, señaló, iban a una panadería que hace un pan libanés llamado manakish, para ver cómo se hacía. Estaban parados a solo unos cinco metros del coche cuando fue impactado, relató el primo.

"No es nuevo que el enemigo israelí lleve a cabo tales acciones", sostuvo. "Había un coche que querían golpear y lo impactaron en medio de este lugar concurrido".

Jaber apuntó que el pequeño Ali aún no había ingresado a la escuela pero "mostraba signos de inteligencia inusual".

"¿Qué hizo mal este niño inocente, este ángel?" preguntó Ghazaleh Haider, la esposa del tío del niño. "¿Era un combatiente o un yihadista?"

Los asistentes al funeral llevaban fotos de Ali, un niño llamativo con grandes ojos verdes y cabello rubio. Algunos también llevaban banderas de Hezbollah o Amal, un partido chií que está aliado pero a veces también es rival de Hezbollah.

Las Fuerzas de Seguridad Interna del Líbano, de las cuales el padre del niño era miembro, dijeron en un comunicado que el padre de 37 años de tres hijos se unió en 2013 y alcanzó el rango de sargento primero.

El ataque ocurrió mientras Israel ha intensificado su campaña contra Hezbollah y sus aliados en Líbano.

La noche antes del ataque en Yanouh, las fuerzas israelíes lanzaron una rara incursión terrestre en el pueblo libanés de Hebbarieh, a varios kilómetros de la frontera, en la que capturaron a un funcionario local del grupo islamista suní al-Jamaa al-Islamiya ("Grupo Islámico"). El grupo está aliado con Hezbollah y el grupo palestino Hamás.

Después del ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel que desencadenó la guerra en Gaza, Hezbollah comenzó a disparar cohetes desde Líbano hacia Israel en apoyo de Hamás y los palestinos.

Israel respondió con ataques aéreos y bombardeos. El conflicto escaló a una guerra a gran escala en septiembre de 2024, que luego fue contenida pero no completamente detenida por un alto al fuego mediado por Estados Unidos dos meses después.

Desde entonces, Israel ha acusado a Hezbollah de intentar reconstruirse y ha llevado a cabo ataques casi diarios en Líbano contra milicianos e instalaciones de Hezbollah.

Las fuerzas israelíes también continúan ocupando cinco la cimas de colinas en el lado libanés de la frontera. Hezbollah se ha atribuido un ataque contra Israel desde la tregua.

___________________________________

La corresponsal Abby Sewell contribuyó desde Beirut.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.