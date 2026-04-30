Elon Musk se enfrenta a abogado de OpenAI en juicio por transformación de la empresa

Elon Musk se enfrentó el jueves al abogado de OpenAI durante su tercer día de testimonio en el polémico juicio sobre el giro de la empresa, que pasó de ser una organización sin fines de lucro a una iniciativa privada valorada en cientos de miles de millones de dólares.

El juicio se centra en el nacimiento en 2015 del creador de ChatGPT como una startup sin fines de lucro financiada principalmente por Musk. Enfrenta a la persona más rica del mundo con Sam Altman, también cofundador de OpenAI, a quien acusa de traicionar las promesas de mantener a la empresa como una entidad humanitaria dedicada al beneficio de la humanidad.

En el estrado, Musk ha cuestionado el contrainterrogatorio del abogado contrario, William Savitt, al acusarlo de formular preguntas engañosas diseñadas para confundirlo a él y al jurado. En un momento el jueves, Savitt le preguntó a Musk sobre un testimonio anterior en el que dijo que, mientras las ganancias de los inversionistas estuvieran limitadas, OpenAI no estaba incumpliendo los acuerdos para mantenerla como una organización sin fines de lucro.

“Depende de qué tan alto sea el límite”, respondió Musk. Savitt entonces señaló que “esa no fue su respuesta completa ayer, ¿verdad?”. En respuesta, Musk afirmó: “pocas respuestas van a ser completas, especialmente si me interrumpe todo el tiempo”. Añadió que si el límite es “súper alto”, entonces OpenAI “en realidad entonces pasa a ser una compañía con fines de lucro”.

Los abogados de OpenAI rechazan las acusaciones y sostienen que nunca hubo promesas de que la empresa seguiría siendo una organización sin fines de lucro para siempre. La empresa ha argumentado que la impugnación legal de Musk busca socavar el rápido crecimiento de OpenAI y reforzar a xAI, la empresa rival que Musk lanzó en 2023.

El juicio en Oakland, California, está programado para continuar hasta finales de mayo. La jueza Yvonne Gonzalez Rogers eximió a Musk de permanecer en el estrado el jueves, pero podría ser llamado de nuevo más adelante.

Durante el contrainterrogatorio, Savitt también le preguntó a Musk sobre sus empresas —Tesla, SpaceX, Neuralink y X— y si todas eran con fines de lucro. Musk respondió que sí y reafirmó que cree que todas esas compañías son “socialmente beneficiosas”.

Savitt luego preguntó por qué Musk no ha creado él mismo una organización sin fines de lucro, ocho años después de que dejó OpenAI.

“Pensé que había creado una organización sin fines de lucro con OpenAI, pero me la robaron”, respondió Musk, y añadió que esa es “la base completa de esta demanda”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.