La Iglesia de la Cienciología se enfurece por adolescentes que irrumpen y graban en TikTok

Un centro de la Iglesia de la Cienciología en California retiró los pomos de sus puertas y limitó el acceso al público después de que una tendencia en TikTok llevó a adolescentes a irrumpir en el edificio y correr por sus pasillos.

Los videos mostraron a jóvenes que se grabaron mientras realizaban “carreras a toda velocidad” dentro de distintas sedes en Los Ángeles, pasaban junto a guardias de seguridad e intentaban avanzar lo más lejos posible antes de ser detenidos.

La organización, conocida por su hermetismo, denunció la práctica y señaló que se asemejaba más a “allanamiento, acoso e interrupción de instalaciones religiosas”, en un comunicado enviado a The Independent.

“En las últimas semanas, varias personas ingresaron por la fuerza a propiedades de la Iglesia en Hollywood Boulevard, interrumpieron actividades, dañaron instalaciones y pusieron en riesgo a personal, feligreses y visitantes”, indicó.

También criticó la tendencia de convertir espacios “pacíficos”, pensados para recibir a fieles y visitantes, en objetivos de contenidos virales.

open image in gallery La Iglesia de la Cienciología denunció una tendencia en TikTok que impulsa a jóvenes a correr por sus edificios ( AFP/Getty )

La Iglesia de la Cienciología, un controvertido movimiento religioso fundado en 1953 por el autor de ciencia ficción L. Ron Hubbard, es conocida por sus seguidores famosos, entre ellos Tom Cruise, Elisabeth Moss y John Travolta.

La enérgica condena de esta tendencia surgió tras un “incidente a gran escala” ocurrido el sábado, cuando decenas de personas irrumpieron en la exposición L. Ron Hubbard Life Exhibition y en el centro de información pública de la Iglesia, ambos ubicados en Hollywood Boulevard.

“Algunos miembros del personal resultaron heridos en medio del caos, y la Iglesia está evaluando todas las medidas disponibles para proteger a su personal, visitantes y propiedades”, señaló la institución en un comunicado.

Desde la Iglesia indicaron que informaron del incidente a las autoridades. Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó a NBC Los Ángeles que monitoreó la situación tras recibir varias llamadas, cuatro de ellas solo el lunes.

En un video del incidente se observó a un grupo numeroso de personas, muchas con mascarillas, que forzaron la puerta principal del centro de Cienciología y corrieron junto a un guardia de seguridad. Entre los participantes había una persona disfrazada de Jesús y otra con un traje de perrito caliente.

open image in gallery La Iglesia afirma haber reforzado la seguridad por la tendencia, que calificó de intrusión, acoso y perturbación de sus instalaciones ( Getty )

En las imágenes del video se observó a un grupo de al menos una docena de personas que fue perseguido por distintas habitaciones del edificio. En el audio se escuchó una voz que gritó: “¡Están invadiendo propiedad privada, váyanse! ¡Ya llamaron a la policía!”.

El video acumuló más de 1,4 millones de “me gusta” en Instagram y terminó con el grupo siendo escoltado fuera del recinto.

Según la policía, al menos dos de las personas implicadas quedaron bajo investigación por la presunta comisión de delitos: una por robo con allanamiento y otra por vandalismo grave.

La Iglesia afirmó que documentó cada incidente ante las autoridades. No obstante, sostuvo que continuó recibiendo a visitantes que cumplieron con la ley.

Mientras tanto, la joven de 18 años que presuntamente inició esta tendencia pidió a quienes la replicaron que se detuvieran y aseguró que “ni una sola vez” incentivó a otros a hacer lo mismo.

“No apruebo lo que hice, aunque no infringí ninguna ley”, declaró a The Hollywood Reporter la creadora, conocida en internet como Swhileyy. “Lo único que hice fue explorar el edificio. Nunca me pidieron que no volviera a las instalaciones”.

Traducción de Leticia Zampedri