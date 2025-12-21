Temas clave de la caótica convención de Turning Point

Cuando la convención anual AmericaFest de Turning Point USA llegó a su punto medio, Erika Kirk intentó mirarla por el lado bueno.

“Digan lo que quieran sobre AmFest, pero definitivamente no es aburrida”, afirmó Kirk, quien lidera la influyente organización conservadora desde que su esposo Charlie fue asesinado en septiembre. “Se siente como una cena de Acción de Gracias donde tu familia está discutiendo los asuntos familiares”.

Esa es una forma de decirlo.

Algunos de las personas más importantes de los medios conservadores se turnaron para atacarse entre sí en el escenario principal, dedicando más tiempo a apuntar a rivales de derecha que a sus oponentes de izquierda.

Las disputas podrían, en última instancia, definir los límites del Partido Republicano y determinar el futuro de la fracturada coalición del presidente Donald Trump, que parece encaminase a más cismas en los meses y años venideros.

A continuación, algunos de los momentos más notables de la conferencia de cuatro días.

Shapiro ataca a los podcasters

Ben Shapiro, cofundador del medio conservador Daily Wire, marcó el tono con el primer discurso después de que Erika Kirk inaugurara la convención. Atacó a sus compañeros comentaristas en términos muy personales, diciendo que algunas de las figuras más populares de la derecha están en bancarrota moral.

Candace Owens “ha estado vomitando todo tipo de tonterías horribles y conspirativas de forma pública durante años”, expresó.

Megyn Kelly es “culpable de cobardía" porque se ha negado a condenar a Owens por difundir teorías no fundamentadas sobre la muerte de Kirk.

Y la decisión de Tucker Carlson de invitar al antisemita Nick Fuentes a su podcast fue “un acto de imbecilidad moral”.

Los objetivos de Shapiro responden

Apenas una hora después, Carlson subió al mismo escenario y se burló del intento de Shapiro de “silenciar y denunciar” a las personas que no están de acuerdo con él.

“Lo vi”, dijo. “Me reí”.

Otros tuvieron su oportunidad la noche siguiente.

“Ben Shapiro es como un cáncer, y ese cáncer se propaga”, comentó Steve Bannon, un exasesor de Trump.

Kelly menospreció a Shapiro como una figura marginal en el movimiento conservador y dijo que su amistad ha terminado.

“Me molesta que él piense que está en posición de decidir quién debe decir qué, a quién y cuándo”, manifestó Kelly.

Owens, quien ha difundido teorías conspirativas no fundamentadas sobre la muerte de Charlie Kirk, no fue bienvenida en la convención. Pero respondió en su podcast, donde llamó a Shapiro un “miserable imbécil".

Un cisma sobre Israel y el antisemitismo

Israel fue un tema recurrente durante la conferencia.

Algunos en la derecha han cuestionado si el apoyo históricamente firme del Partido Republicano a Israel entra en conflicto con la estrategia “Estados Unidos Primero” de Trump. Carlson criticó las muertes de civiles en Gaza en comentarios que no habrían desentonado en círculos progresistas.

Algunos asistentes profundizaron en la historia, destacando el ataque de Israel al USS Liberty frente a la península del Sinaí en 1967. Israel dijo que confundió el barco con un buque egipcio durante la Guerra de los Seis Días, mientras que los críticos han argumentado que fue un ataque deliberado.

Bannon acusó a Shapiro, quien es judío, y a otros que apoyan firmemente a Israel de ser parte de “la multitud de Israel primero”. Kelly dijo que las críticas de Shapiro y Bari Weiss, la recién nombrada jefa de CBS News, “se tratan de Israel".

Vance recibe un respaldo útil

Erika Kirk prometió el apoyo de Turning Point para que el vicepresidente JD Vance sea el próximo candidato presidencial republicano.

“Vamos a lograr que el amigo de mi esposo, JD Vance, sea elegido para 48 de la manera más contundente posible”, afirmó en la primera noche de la convención. Vance sería el 48º presidente si asume el cargo después de Trump.

Turning Point es una fuerza importante en la derecha, con una enorme red de voluntarios en todo el país que puede ser especialmente útil en los primeros estados que celebran primarias.

Vance era cercano a Charlie Kirk, cuyo respaldo ayudó a posibilitar su rápido ascenso político. El vicepresidente tiene previsto cerrar la convención como el orador final el domingo.

MAHA se une a MAGA

El movimiento Make America Healthy Again ("Hagamos a Estados Unidos sano de nuevo") tuvo una gran presencia en Turning Point, señalando su rápido ascenso en el ecosistema conservador.

MAHA está encabezado por Robert F. Kennedy, quien lidera el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, ha habido fricciones con otros sectores de la coalición Make America Great Again, particularmente cuando se trata de revertir regulaciones ambientales.

La influencer de bienestar Alex Clark, cuyo podcast está patrocinado por Turning Point, preguntó a la multitud si la Agencia de Protección Ambiental está “con nosotros o contra nosotros”.

“Las grandes químicas, la gran agricultura y la gran industria alimentaria están tratando de separar a MAGA de MAHA para que las cosas puedan volver a ser como antes, pero no queremos eso, ¿verdad?” dijo Clark.

Clark y otros han pedido a Trump que despida al administrador de la EPA, Lee Zeldin, quien respondió contactando a activistas de MAHA. La EPA también dijo que publicaría una agenda MAHA para la agencia.

“La EPA de Trump quiere asociarse con la comunidad MAHA y asegurarse de que todos tengan un lugar en la mesa”, dijo la secretaria de prensa de la EPA, Carolyn Holran, en respuesta al discurso de Clark.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.