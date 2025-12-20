Fuerzas de EEUU detienen segundo buque mercante frente a costa de Venezuela, según funcionarios

Fuerzas estadounidenses detuvieron el sábado un segundo buque mercante frente a la costa de Venezuela en aguas internacionales, informaron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press.

La medida se produce días después de que el presidente Donald Trump anunciara un "bloqueo" de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano y sigue a la incautación el 10 de diciembre por parte de las fuerzas estadounidenses de un petrolero frente a la costa de Venezuela.

Los funcionarios no estaban autorizados para discutir públicamente la operación militar en curso y hablaron bajo condición de anonimato.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.