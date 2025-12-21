Stay up to date with notifications from The Independent

Fotos de funeral simbólico para la moneda de un centavo de dólar en el Monumento a Lincoln

Un funeral simbólico para la moneda de un centavo de dólar, que fue descontinuada este año, se llevó a cabo el sábado frente al Monumento a Lincoln en Washington.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

