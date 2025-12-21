Fotos de funeral simbólico para la moneda de un centavo de dólar en el Monumento a Lincoln
Un funeral simbólico para la moneda de un centavo de dólar, que fue descontinuada este año, se llevó a cabo el sábado frente al Monumento a Lincoln en Washington.
Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotos de AP.
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
