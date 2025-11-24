Tres muertos en un ataque suicida a un cuartel en el noroeste de Pakistán

Al menos tres miembros de las fuerzas de seguridad murieron y otros 11 resultaron heridos en un ataque de dos suicidas a un cuartel en el noroeste de Pakistán el lunes por la mañana, según informaron la policía y los equipos de rescate.

El ataque tuvo lugar en Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán, cuando las fuerzas de seguridad se preparaban para el desfile matutino en la extensa instalación ubicada en el corazón de la ciudad, afirmó el jefe de policía de la ciudad, Saeed Ahmad.

Ahmad explicó que un atacante detonó sus explosivos en la puerta principal de la sede provincial de la Policía Federal, mientras que el segundo atacante fue abatido por los agentes cerca del área de estacionamiento.

Según Ahmad, había unos 150 policías en un terreno abierto dentro de la sede para los ejercicios de desfile matutino cuando ocurrió el ataque. "Los terroristas involucrados en el ataque de hoy iban a pie y no lograron llegar al área del desfile, y una respuesta oportuna de nuestras fuerzas evitó una tragedia mucho mayor", dijo a The Associated Press.

Dijo que la policía había completado la operación de limpieza y las autoridades habían recogido muestras de las partes del cuerpo de los atacantes para pruebas de ADN. Añadió que la policía todavía está investigando para determinar la identidad y nacionalidad de los atacantes, sin dar más detalles.

Asim Khan, portavoz del hospital gubernamental Lady Reading, dijo que las 11 personas heridas en el ataque de Peshawar estaban en condición estable.

El presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro, Shehbaz Sharif, en declaraciones separadas, condenaron el ataque en Peshawar, que Zardari calificó como un “acto cobarde de terroristas respaldados por extranjeros”. Sharif dijo que la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad evitó una tragedia mayor. Ofrecieron sus condolencias a las familias de las víctimas.

Ningún grupo reivindicó de inmediato la responsabilidad del ataque.

Sin embargo, los talibanes paquistaníes, también conocidos como Tehrik-e-Taliban Pakistán, han sido culpados por ataques similares anteriores en el país, que ha registrado un aumento en los ataques de milicias. El TTP es independiente pero aliado con los talibanes afganos que lideran Afganistán.

El último ataque se produjo menos de dos semanas después de un ataque suicida ante un tribunal en la capital de Pakistán, Islamabad, en el que una persona detonó sus explosivos junto a un coche de policía y mató a 12 personas.

Los ataques han tensado las relaciones entre Islamabad y el gobierno talibán de Afganistán. Pakistán acusa a los talibanes paquistaníes de operar libremente dentro de Afganistán desde la toma de poder de los talibanes en 2021.

El gobierno de Pakistán a menudo acusa a Afganistán de mirar a otro lado ante los ataques transfronterizos por parte de milicianos.

Kabul niega la acusación, pero las tensiones entre ambas partes se intensificaron después de que Afganistán culpara a Pakistán por los ataques con drones del 9 de octubre en Kabul y prometió represalias. Los enfrentamientos resultantes mataron a docenas de personas, incluidos soldados, civiles y milicianos, antes de que Qatar mediara un alto el fuego el 19 de octubre, que sigue vigente.

Después se celebraron dos rondas de conversaciones en Estambul, durante las cuales ambas partes no lograron llegar a un acuerdo después de que Afganistán se negara a dar garantías por escrito de que impediría que el TTP utilice suelo afgano para preparar ataques dentro de Pakistán.

En las últimas semanas, Pakistán ha intensificado las operaciones contra el TTP, matando a docenas de insurgentes cerca de las regiones fronterizas con Afganistán.

Ahmed informó desde Islamabad. El periodista de Associated Press Rasool Dawar en Peshawar, Pakistán, contribuyó a este despacho.

