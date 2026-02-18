Coalición demanda a agencia ambiental de EEUU por derogar norma de protección climática

Una coalición de grupos de salud y medioambientales demandó el miércoles a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), impugnando su determinación de la semana pasada en la que revoca una conclusión científica que ha sido la base de la acción de Washington para regular las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.

En la norma que la EPA concretó el jueves se anula una declaración gubernamental de 2009, conocida como la “conclusión de peligro”, que determinaba que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero amenazan la salud y el bienestar del público. Esa conclusión, de la era de Obama, es el sustento legal de casi todas las regulaciones climáticas en virtud de la Ley de Aire Limpio para vehículos motorizados, plantas de energía y otras fuentes de contaminación que calientan el planeta.

La derogación elimina todas las normas de emisiones de gases de efecto invernadero para automóviles y camiones y podría desencadenar un desmantelamiento más amplio de las regulaciones climáticas sobre fuentes fijas, como plantas de energía e instalaciones de petróleo y gas, según expertos.

La impugnación legal, presentada ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia, sostiene que la rescisión por parte de la EPA de la conclusión de peligro es ilegal. La conclusión de 2009 respaldaba salvaguardas de sentido común para reducir la contaminación climática, incluida la que proviene de automóviles y camiones, según la demanda. La coalición señaló, al presentar el caso, que las normas de vehículos limpios impuestas por el gobierno de Biden estaban destinadas a “lograr el mayor recorte único de la contaminación por carbono de Estados Unidos en la historia, salvar vidas y ahorrar en gasolina el dinero que tanto les cuesta ganar a los estadounidenses”.

Tras casi dos décadas de evidencia científica que respalda la conclusión de 2009, “la agencia no puede afirmar de manera creíble que ese conjunto de trabajos ahora sea incorrecto”, manifestó Brian Lynk, abogado principal del Environmental Law & Policy Center.

“Esta decisión temeraria y legalmente insostenible genera incertidumbre inmediata para las empresas, garantiza batallas legales prolongadas y socava la estabilidad de las regulaciones climáticas federales”, advirtió Lynk.

El caso fue presentado por diversos grupos entre los que están la American Public Health Association, American Lung Association, Alliance of Nurses for a Healthy Environment y Physicians for Social Responsibility, junto con organizaciones medioambientales como el Center for Biological Diversity, Conservation Law Foundation, Environmental Defense Fund, Natural Resources Defense Council y Sierra Club.

En la demanda aparecen como demandados el administrador de la EPA, Lee Zeldin, y la propia agencia.

Al anunciar la derogación, el presidente Donald Trump afirmó que se trataba de “la mayor acción desregulatoria en la historia estadounidense, por mucho”, mientras que Zeldin calificó la conclusión de peligro como “el Santo Grial del exceso regulatorio federal”.

La conclusión de peligro hizo que se gastaran “billones de dólares en regulaciones que estrangularon sectores enteros de la economía de Estados Unidos, incluida la industria automotriz estadounidense”, sostuvo Zeldin. “Los gobiernos de Obama y Biden la usaron para imponer a la fuerza una lista de deseos de izquierda de costosas políticas climáticas, mandatos de vehículos eléctricos y otros requisitos que atentaron contra la elección y la asequibilidad del consumidor”.

Grupos medioambientales describieron la medida como el mayor ataque en la historia de Estados Unidos contra la autoridad federal para abordar el cambio climático. Señalaron que la evidencia que respalda la conclusión de peligro no ha hecho más que fortalecerse en los 17 años transcurridos desde que fue aprobada.

En virtud de la Ley de Aire Limpio, la EPA está obligada por ley a limitar las emisiones de cualquier contaminante del aire que cause o contribuya a la “contaminación del aire que pueda preverse razonablemente que pone en peligro la salud o el bienestar del público”. En 2007, la Corte Suprema determinó, en el caso Massachusetts vs. EPA, que el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero son “contaminantes del aire” en virtud de la Ley de Aire Limpio y ordenó a la EPA que determinara, con base en la ciencia, si esa contaminación pone en peligro la salud y el bienestar humanos. La EPA tomó esa determinación en 2009, lo que llevó a producir nuevas normas para vehículos. La agencia se basó en esa conclusión al emitir otras normas.

El propio análisis de la EPA concluyó que eliminar las normas para vehículos incrementará los precios de la gasolina y obligará a los estadounidenses a gastar más en combustible, señalaron los grupos defensores.

La derogación por parte de la EPA de la conclusión de peligro, junto con la eliminación de salvaguardas para limitar las emisiones de los vehículos, “marca un abandono total de la misión de la agencia de proteger la salud de las personas y de sus obligaciones legales de conformidad con la Ley de Aire Limpio”, declaró la doctora Gretchen Goldman, presidenta y directora ejecutiva de la Union of Concerned Scientists.

“Esta acción vergonzosa y peligrosa... se basa en falsedades, no en hechos, y está completamente en desacuerdo con el interés público y con la mejor ciencia disponible”, afirmó Goldman. Las emisiones que atrapan el calor y las temperaturas promedio globales están aumentando —principalmente debido a la quema de combustibles fósiles—, lo que contribuye a un creciente costo humano y económico en todo el mundo, indicó.

