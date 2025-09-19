Jimmy Kimmel y los ejecutivos de Disney no pudieron ponerse de acuerdo sobre la posición correcta a tomar con respecto a las consecuencias de los comentarios del comediante sobre la muerte de Charlie Kirk, lo que resultó en la cancelación de su show nocturno, según informes.

Al parecer, Kimmel iba a hacer una declaración durante el programa del miércoles, pero ninguna de las partes pudo llegar a un acuerdo sobre qué lenguaje utilizar para no exacerbar aún más la situación en el momento en que la grabación debía comenzar, dijeron fuentes a Reuters.

Esto se produjo después de que los comentarios realizados por el presentador en su monólogo del lunes provocaran una feroz reacción en Internet y dieran lugar a amenazas de muerte que hicieron temer por la seguridad de Kimmel y su personal, añadió la fuente.

Desde entonces, la cadena ABC ha suspendido “indefinidamente” el programa de Kimmel.

Durante el monólogo, Kimmel, que ha atacado con frecuencia a Trump, dijo: “Este fin de semana vimos una nueva bajeza: la pandilla MAGA hizo hasta lo imposible por mostrar al tipo que mató a Charlie Kirk como si no fuera uno de ellos y, de paso, aprovecharon para sacar rédito político”.

open image in gallery Al parecer, Kimmel iba a hacer una declaración durante el programa del miércoles, pero ninguna de las partes pudo llegar a un acuerdo sobre qué lenguaje utilizar para no exacerbar aún más la situación en el momento en que la grabación debía comenzar ( AFP via Getty Images )

A pesar de las negociaciones sobre lo que Kimmel debería decir el miércoles, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, y el copresidente de Disney Entertainment, Dana Walden, acordaron finalmente que lo mejor sería retirar el programa del canal, informa Reuters .

Según las fuentes, la decisión dejó al cómico “lívido”.

La intención era encontrar una manera de traer de vuelta a Kimmel en una fecha posterior, y Bloomberg News informó el jueves que los ejecutivos debían reunirse con el comediante para discutir el futuro de su programa.

open image in gallery Tras la decisión de ABC de retirar el programa, muchos en Hollywood condenaron la decisión, diciendo que la compañía estaba cediendo a la presión política y que era un asalto a la libertad de expresión ( Getty Images )

open image in gallery Kimmel ha recibido el apoyo de numerosas celebridades, entre ellas sus colegas presentadores David Letterman, Jay Leno y Stephen Colbert, cuyo programa se cancelará el año que viene ( Getty Images )

Tras la decisión de ABC de retirar el programa, muchos en Hollywood condenaron la decisión, diciendo que la compañía estaba cediendo a la presión política y que era un asalto a la libertad de expresión. Kimmel ha recibido el apoyo de numerosas celebridades, entre ellas sus colegas David Letterman, Jay Leno y Stephen Colbert, cuyo programa se cancelará el año que viene.

Colbert calificó la decisión de ABC de pausar el programa de Kimmel de “censura flagrante” y dijo que apoyaba a su colega “al 100 %” en la grabación de su programa de la cadena CBS el jueves por la noche.

Sin embargo, a pesar del furor, el presidente de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.), Brendan Carr, dijo el miércoles que Kimmel había engañado a los espectadores con respecto a la afiliación MAGA del presunto tirador. Carr también planteó la posibilidad de que la FCC pudiera revocar las licencias de emisión de las televisiones locales que emitan esa “basura”.

“Podemos hacerlo por las buenas o por las malas”, dijo Carr en una entrevista con el podcaster conservador Benny Johnson. Añadió: “Estas empresas pueden encontrar formas de cambiar la conducta [de sus presentadores]. Y deberían tomar medidas, francamente, con respecto a Kimmel”.

Durante una visita oficial al Reino Unido el jueves, el presidente Donald Trump dijo que Kimmel había sido castigado por decir “una cosa horrible” sobre Kirk.

Traducción de Sara Pignatiello