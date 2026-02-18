Muchos demócratas tienen pobre imagen de su propio partido, dice encuesta

Los demócratas han acumulado una serie de victorias en elecciones especiales recientes, pero una nueva encuesta de AP-NORC concluye que la imagen del partido entre sus propios militantes no se ha recuperado desde la victoria del presidente Donald Trump en 2024.

Solo alrededor de 7 de cada 10 demócratas tienen una opinión positiva de su partido, según el nuevo sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Aunque la abrumadora mayoría de los demócratas todavía se siente bien con respecto a su partido, su valoración es mucho menos positiva de lo que ha sido en el pasado.

Aún faltan muchos meses para las elecciones de mitad de mandato y una favorabilidad tibia no necesariamente presagia un fracaso electoral. Otros factores podrían beneficiar a los demócratas este año, incluidas las opiniones ampliamente negativas sobre Trump y otros republicanos. Además, sondeos recientes han encontrado que los independientes tienden a identificarse más con el partido que está fuera del poder, lo que también podría impulsar a los demócratas este año. Históricamente, el partido que no está en la Casa Blanca ha ganado escaños en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Pero la falta de entusiasmo podría ser un problema de más largo plazo para el partido. La favorabilidad de los demócratas hacia su partido se desplomó después de las elecciones de 2024, de 85% en septiembre de 2024 a 67% en octubre de 2025. Y pese a victorias abrumadoras en elecciones recientes, esas opiniones no se han recuperado. Otros sondeos indican que los demócratas están profundamente frustrados con su partido.

Al mismo tiempo, la nueva encuesta trae algunas posibles buenas noticias para los demócratas. Aunque los republicanos están ligeramente más entusiasmados con su propio partido, los estadounidenses en general no tienen una alta opinión de ninguno de los dos. La atención médica está en la mente de muchos ciudadanos este año, y es un tema en el que los demócratas tienen una gran ventaja, según la encuesta. Mientras tanto, los republicanos han perdido algo de terreno en dos de los temas emblemáticos de Trump, la economía y la inmigración, aunque como resultado los estadounidenses no necesariamente confían más en los demócratas en esos asuntos.

Muchos demócratas están frustrados

Otros sondeos sugieren que el bajón de los demócratas tras 2024 es inusualmente grande.

En la medición de favorabilidad de Gallup, las opiniones positivas de los demócratas sobre su propio partido cayeron alrededor de 12 puntos porcentuales en el último año. Eso marcó el nivel más bajo en la historia de esa pregunta, que se remonta a 2001. Cabe destacar que los demócratas no registraron una caída similar después de su primera derrota ante Trump en 2016.

Esa visión disminuida es consistente sin importar la edad, raza, ideología o nivel educativo lo que sugiere que apelar a uno o dos grupos específicos no resolverá el problema.

Una encuesta aparte del Pew Research Center el otoño pasado encontró que aproximadamente dos tercios de los demócratas en septiembre dijeron que su propio partido les generaba “frustración”, en comparación con solo 4 de cada 10 republicanos.

Entre esos demócratas frustrados, alrededor de 4 de cada 10 sentían que su partido no estaba luchando con suficiente fuerza contra Trump, mientras que cerca de 1 de cada 10 señaló que había falta de buen liderazgo o de una agenda cohesionada.

Muchos estadounidenses tienen una visión negativa de ambos partidos

No son solo los demócratas: los estadounidenses no están entusiasmados con ninguno de los dos partidos en este momento.

Aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses tiene una opinión negativa tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano, según los datos de AP-NORC. Esa doble negatividad es especialmente marcada entre los independientes y los estadounidenses menores de 45 años.

Alrededor de la mitad de los adultos solo ve de manera positiva a un partido, y solo cerca de 1 de cada 10 se siente bien con respecto a ambos partidos.

Pero la pérdida de buena voluntad hacia los demócratas es más reciente. Los sondeos de Gallup de los últimos 25 años muestran que los estadounidenses solían sentirse mucho más positivamente hacia los demócratas, pero alrededor de 2010, el sentimiento público se volvió en contra. Desde entonces, al menos la mitad de los estadounidenses ha tenido opiniones desfavorables del partido, según Gallup.

Las opiniones negativas sobre los demócratas ahora rivalizan con los momentos más negativos para los republicanos.

Los demócratas tienen la atención médica como fortaleza

Con la atención médica en la cima de las listas de prioridades de los estadounidenses a medida que aumentan los costos y las primas, los demócratas tienen una posible ventaja de cara al año de elecciones de mitad de mandato.

El 35% de los adultos confía en que los demócratas harían un mejor trabajo al manejar la atención médica, en comparación con 23% para los republicanos. Eso está, en términos generales, en línea con la última vez que se hizo la pregunta, en octubre de 2025.

Al mismo tiempo, los republicanos han perdido algo de terreno en los temas que fueron clave para la reelección de Trump: la economía y la inmigración. Pero los demócratas no han logrado capitalizarlo. Solo un 31% dicen que los republicanos son el partido en el que confían para manejar la economía, una ligera baja frente a 36% el año pasado. Pero los demócratas no han obtenido ganancias en este tema; más bien, ahora más gente dice que no confía en “ninguno” de los dos partidos para manejar la economía.

Ninguno de los dos partidos tiene ventaja en quién está mejor preparado para gestionar el costo de vida, una pregunta que se formuló por primera vez en la encuesta más reciente.

Los republicanos también bajan ligeramente en el manejo de la inmigración. Solo alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos confía en que ellos la gestionarían mejor, una aparente disminución desde 39% en octubre. Los demócratas tampoco parecieron beneficiarse de ese cambio.

La encuesta AP-NORC abarcó 1.156 adultos y se realizó entre el 5 y 8 de febrero usando una muestra AmeriSpeak, diseñada para ser representativa de toda la población estadounidense. Tiene un margen de error para los adultos en general es de +/- 3,9 puntos porcentuales. El margen de error para los demócratas es de +/- 6,0 puntos porcentuales.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.