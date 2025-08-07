Soldados enfrentan a un atacante armado en base militar de Georgia

Media docena de soldados de una base del Ejército en Georgia fueron aclamados como héroes por enfrentarse a un agresor armado acusado de disparar a cinco personas y, posteriormente, brindar ayuda a sus colegas heridos.

El sargento Quornelius Radford, de 28 años, está acusado de usar una pistola personal para disparar contra cinco soldados el miércoles en Fort Stewart, una de las bases del Ejército más grandes del país, antes de ser rápidamente sometido por otros soldados, dijeron las autoridades.

“Sin duda, las rápidas acciones de estos soldados bajo estrés, trauma y fuego evitaron que se perdieran vidas”, afirmó el jueves por la mañana el secretario del Ejército, Dan Driscoll, en una rueda de prensa.

“Uno de los soldados se lanzó sobre la persona, así que piensen en esto: estaban desarmados y corrieron hacia una persona armada que sabían que estaba disparando activamente contra sus compañeros, sus colegas, sus compañeros soldados, y se lanzaron sobre ella”, dijo Driscoll. “Otro soldado saltó sobre la persona para someterla hasta que las fuerzas federales del orden pudieron llegar”.

Las autoridades dicen que Radford abrió fuego en una parte de la base donde trabajaba, pero no especularon sobre un motivo.

Los heridos fueron trasladados a un hospital y tres fueron sometidos a cirugía, dijeron las autoridades.

Los soldados heridos se mantienen estables y se espera que se recuperen, dijo el general de brigada John Lubas. Los soldados que sometieron a Radford ayudaron a garantizar su arresto, dijo el militar, quien comanda la 3ra División de Infantería.

Este acto de violencia en una instalación militar de Estados Unidos —lugares que, presuntamente, están entre los más seguros del país— volvió a generar preocupaciones sobre la seguridad en las propias estructuras de las fuerzas armadas.

Hay muchas preguntas sin respuesta sobre el tiroteo.

En los registros del Ejército obtenidos por The Associated Press se muestra que Radford se enlistó en enero de 2018. Trabajaba como sargento de suministros y no ha sido desplegado.

El hombre enfrentó una audiencia el 20 de agosto en Hinesville, un pequeño pueblo cerca de la base, por acusaciones de conducir alcoholizado y pasarse un semáforo en rojo poco después de la 1 de la mañana del 18 de mayo, según una citación y un documento judicial. Se le realizó un análisis de sangre y fue liberado con una fianza de 1.818 dólares, de acuerdo con los documentos.

No hubo respuesta a una llamada hecha a un número telefónico listado a nombre de Radford en los registros públicos.

El abogado Sneh Patel representa a Radford en el caso de tráfico, pero no en el tiroteo, dijo en un correo electrónico. Mencionó la confidencialidad entre abogado y cliente al negarse a comentar sobre cualquier conversación con el agresor.

Las fuerzas del orden fueron enviadas al complejo del 2do Equipo de Combate de la Brigada Blindada poco antes de las 11 de la mañana El sospechoso fue arrestado a las 11:35, dijeron las autoridades.

El cierre de las instalaciones duró aproximadamente una hora. Después de que se levantó, los autos comenzaron a avanzar a través del punto de control de seguridad normal en la puerta principal del fuerte.

El 2do Equipo de Combate de la Brigada Blindada del Ejército fue creado en 2016 cuando el servicio agregó más de 200 vehículos a una unidad de infantería de aproximadamente 4.200 soldados. También conocida como la “Brigada Espartana”, el Ejército la califica como su “fuerza de combate terrestre más moderna”.

Ubicado a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Savannah, Fort Stewart es el puesto del Ejército más grande al este del río Mississippi por área de tierra. Aloja a miles de soldados asignados a la 3ra División de Infantería del Ejército y sus familiares.

El presidente Donald Trump calificó al tirador como una “persona horrible” en comentarios hechos a los periodistas en la Casa Blanca.

El FBI acudió al fuerte para colaborar en las investigaciones, dijo el subdirector del organismo, Dan Bongino.

Entre los actos de violencia más mortales ocurridos en bases militares de Estados Unidos está un ataque ocurrido en 2009. Un psiquiatra del Ejército estadounidense mató a 13 personas en un tiroteo que dejó más de 30 heridos en Fort Hood, una instalación militar en Texas.

En 2013, un contratista de defensa y ex reservista de la Marina mató a 12 personas en el Washington Navy Yard. Fue abatido en un tiroteo con la policía.

En 2014, un soldado abrió fuego contra sus compañeros de servicio en Fort Hood, matando a tres personas e hiriendo a más de una docena antes de suicidarse.

En 2019, un estudiante de aviación abrió fuego en un aula de la Estación Aérea Naval de Pensacola en Florida, matando a tres personas e hiriendo a otra docena, entre ellas, dos policías. Apenas unos días antes, un marinero había matado a tiros a dos personas antes de suicidarse en Pearl Harbor, la estación naval en Hawai.

