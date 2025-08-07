Ministro de exteriores turco se reúne con presidente interino sirio tras violencia sectaria

El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, el jueves en Damasco, mientras el nuevo gobierno de Siria lucha por unificar y afirmar el control sobre el país.

La agencia de noticias estatal de Siria SANA reportó únicamente que "ambas partes discutieron desarrollos regionales y globales y formas de mejorar la cooperación conjunta en varios campos".

Ankara ha sido un fuerte respaldo para el gobierno interino en Damasco desde que el ex presidente sirio Bashar Assad fue derrocado en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre.

El mes pasado, Siria solicitó el apoyo de Turquía para fortalecer sus capacidades de defensa tras la violencia sectaria que aumentó las tensiones en el país y provocó la intervención israelí.

El mes pasado estallaron enfrentamientos entre tribus beduinas y facciones armadas de la minoría religiosa drusa en la provincia sureña de Sweida en Siria. Las fuerzas gubernamentales que intervinieron, supuestamente para sofocar los combates, terminaron apoyando a los beduinos.

Israel luego lanzó ataques contra convoyes gubernamentales en Sweida y contra la sede del Ministerio de Defensa en Damasco, diciendo que actuaba para proteger a los drusos.

Turquía ha sido vocalmente crítica de la intervención israelí en Siria y también quiere frenar la influencia de los grupos kurdos que controlan el noreste de Siria.

Las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por kurdos han sido un aliado clave de Estados Unidos en la lucha contra el grupo extremista Estado Islámico, pero Ankara considera las FDS como un grupo terrorista debido a sus vínculos con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que libró una insurgencia de décadas en Turquía.

En marzo, las FDS y Damasco llegaron a un acuerdo para fusionar sus fuerzas, pero sus detalles eran vagos y el acuerdo no se ha implementado.

Funcionarios del ministerio de defensa turco, que hablaron bajo condición de anonimato de acuerdo con las regulaciones, acusaron el jueves a las FDS de no cumplir con su compromiso, agregando que Ankara sigue "comprometida a apoyar la lucha de la administración siria contra las organizaciones terroristas y a proporcionar la capacitación, asesoría y asistencia técnica solicitadas para fortalecer su capacidad de defensa y seguridad".

Fraser informó desde Ankara.

