Periodista estadounidense Shelly Kittleson es liberada tras ser secuestrada en Irak

La periodista estadounidense Shelly Kittleson, secuestrada en Bagdad la semana pasada, ha sido liberada, según confirmó un funcionario iraquí el martes.

La liberación de Kittleson se produjo por la tarde, informó el funcionario, quien solicitó el anonimato al no estar autorizado a hablar públicamente con The Associated Press. Aunque no se reveló su ubicación actual, se confirmó que había permanecido detenida en la capital iraquí.

Horas antes, la milicia iraquí Kataib Hezbollah, con respaldo iraní, había anunciado su intención de liberar a Kittleson, quien fue raptada el 31 de marzo.

El grupo justificó su decisión como un gesto de "apreciación por las posturas patrióticas del primer ministro saliente", Mohammed Shia al-Sudani, sin ofrecer mayores explicaciones. Asimismo, advirtieron que "esta iniciativa no se repetirá en el futuro".

open image in gallery Kittleson fue puesta en libertad por la tarde ( AP )

El comunicado añadió una condición: que Kittleson debe “abandonar el país inmediatamente” tras su liberación.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Kataib Hezbollah no había reconocido previamente que fuera el responsable del secuestro de Kittleson, aunque funcionarios tanto estadounidenses como iraquíes habían señalado al grupo.

Dos funcionarios de la milicia, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos, dijeron a la AP que, a cambio de liberar a Kittleson, serían liberados varios miembros del grupo que habían sido detenidos por las autoridades iraquíes.

Kittleson, de 49 años, es una periodista independiente que lleva años viviendo en el extranjero, usando Roma como base y construyendo una respetada carrera periodística en todo Oriente Medio, particularmente en Irak y Siria. Como muchos independientes, a menudo trabajaba con un presupuesto muy ajustado y sin las protecciones que las grandes organizaciones de noticias brindan a su personal.

Había entrado de nuevo en Irak poco antes de su secuestro. Funcionarios estadounidenses han dicho que le advirtieron varias veces sobre amenazas en su contra, pero que ella no quería irse.

Funcionarios iraquíes han dicho que dos autos estuvieron involucrados en el secuestro, uno de los cuales chocó mientras era perseguido cerca de la localidad de al-Haswa, en la provincia de Babil, al suroeste de Bagdad. Luego la periodista fue trasladada a un segundo auto que huyó del lugar.

Tres funcionarios iraquíes dijeron más temprano el martes que los intentos de negociar su liberación habían encontrado obstáculos.

Los dos funcionarios de seguridad iraquíes y un funcionario del bloque político proiraní Marco de Coordinación hablaron con la AP bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso.

Uno de los funcionarios de seguridad dijo que un integrante de las Fuerzas de Movilización Popular, una coalición de milicias respaldadas por Irán que nominalmente está bajo el control del ejército iraquí, recibió la orden de comunicarse con los secuestradores para asegurar la liberación de Kittleson, pero había tenido dificultades para contactar al liderazgo de Kataib Hezbollah.

“El principal desafío es que los líderes de la milicia Kataib —específicamente, los comandantes de los batallones— no se encuentran por ninguna parte. Nadie conoce su paradero, y el proceso de establecer contacto con ellos es extremadamente complejo”, señaló la fuente. “Estos líderes se han ocultado, sin mantener líneas activas de comunicación, por temor a ser atacados”.

El funcionario político dijo que se había enviado un mensaje al liderazgo de Kataib para determinar sus demandas a cambio de la libertad de la periodista. Las autoridades iraquíes estaban dispuestas a liberar a seis miembros de Kataib Hezbollah que actualmente están detenidos, la mayoría de ellos en relación con ataques a una base estadounidense en Siria, dijeron.

Kataib Hezbollah ha sido acusado anteriormente de secuestrar a extranjeros.

Elizabeth Tsurkov, una estudiante de posgrado de Princeton con ciudadanía israelí y rusa, desapareció en Bagdad en 2023. Después de que fue liberada y entregada a las autoridades estadounidenses en septiembre de 2025, dijo que había estado retenida por Kataib Hezbollah.

El grupo nunca se atribuyó su secuestro oficialmente.

Las milicias respaldadas por Irán en Irak también han lanzado ataques regulares contra instalaciones estadounidenses en el país desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.