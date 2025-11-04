Secretario de Transporte de EEUU advierte de "caos masivo" en los cielos si el cierre continúa

El secretario de Transporte estadounidense Sean Duffy predijo que podría haber caos en los cielos la próxima semana si el cierre del gobierno se prolonga y los controladores de tráfico aéreo pierden un segundo cheque de pago.

Ya ha habido numerosos retrasos en aeropuertos de todo el país —a veces de horas— porque la Administración Federal de Aviación (FAA) ralentiza o detiene el tráfico temporalmente cada vez que hay escasez de controladores. El fin de semana pasado se registraron algunas de las peores carencias de personal y el domingo, los vuelos en el Aeropuerto Internacional Liberty de Newark en Nueva Jersey se retrasaron durante varias horas.

Duffy y el jefe del sindicato de controladores de tráfico aéreo han advertido que la situación solo empeorará cuanto más se prolongue el cierre y la presión financiera crezca sobre las personas que se ven obligadas a trabajar sin pago. Los empleados de la FAA ya perdieron un cheque de pago el 28 de octubre. Su próximo día de pago es el próximo martes.

“Muchos de los controladores dijeron: 'Muchos de nosotros podemos manejar la falta de un cheque de pago. No todos, pero muchos de nosotros sí. Ninguno de nosotros puede manejar la falta de dos cheques de pago'", declaró Duffy. "Así que si nos llevan a una semana a partir de hoy, demócratas, verán un caos masivo. Verán retrasos masivos en los vuelos. Verán cancelaciones masivas, y puede que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos manejarlo ya que no tenemos controladores de tráfico aéreo”.

La mayoría de las interrupciones de vuelos hasta ahora durante el cierre han sido aisladas y temporales. Pero si los retrasos se vuelven más generalizados y comienzan a extenderse por todo el sistema, la presión aumentará sobre el Congreso para llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre.

Las principales aerolíneas, los sindicatos de aviación y la industria de viajes han estado instando al Congreso a poner fin a este cierre lo antes posible votando a favor de la resolución de financiamiento limpio que los republicanos han propuesto.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos dijo en una carta a los líderes del Congreso esta semana que la economía ya ha perdido más de 4.000 millones de dólares debido al cierre, y la industria teme que el impacto empeore significativamente si el cierre continúa durante la temporada de viajes de vacaciones.

“Con el Día de Acción de Gracias, el período de viajes más concurrido del año, acercándose inminentemente, las consecuencias de un cierre continuo serán inmediatas, profundamente sentidas por millones de viajeros estadounidenses y económicamente devastadoras para las comunidades en cada estado”, indicó la Asociación de Viajes de Estados Unidos.

Normalmente, las aerolíneas tratan de tener al menos el 80% de sus vuelos saliendo y llegando dentro de los 15 minutos de lo programado. La firma de análisis de aviación Cirium dijo que desde que comenzó el cierre el 1 de octubre, el número total de retrasos en general no ha caído significativamente por debajo de esa marca porque la mayoría de las interrupciones hasta ahora no han sido peores de lo que ocurre cuando cae una gran tormenta eléctrica sobre un aeropuerto.

Pero el domingo, solo alrededor del 56% de las salidas de Newark fueron puntuales, y el aeropuerto de Orlando informó que solo alrededor del 70% de sus vuelos fueron puntuales, según Cirium.

Hasta el mediodía del martes, se han reportado 1.932 retrasos de vuelos en todo Estados Unidos, según www.FlightAware.com. Eso es menor de lo que es típico, aunque la FAA dijo que los vuelos en Phoenix estaban siendo retrasados el martes por la mañana debido a la escasez de personal. Los fuertes vientos también están causando retrasos en los aeropuertos de Newark y LaGuardia el martes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.