La fuerza de Trump, el mensaje demócrata y el impacto del cierre: claves de la elección de 2025

El martes es el primer gran día de elecciones en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y su liderazgo y políticas dominaron el debate en casi todas las contiendas, a pesar de que el republicano estuvo ausente de la campaña.

Las competencias más importantes son las de Virginia y Nueva Jersey, los únicos estados que eligen gobernadores este año. Trump perdió en ambos el otoño pasado, pero los votantes han elegido a republicanos para cargos estatales desde hace tiempo. Los candidatos del Partido Republicano se han alineado estrechamente con el presidente, apostando a que su gran triunfo del año pasado aún pueda proporcionar un camino hacia la victoria esta vez, aun cuando el partido que ocupa la Casa Blanca suele tener problemas en las elecciones no presidenciales.

Mientras tanto, un sólido desempeño demócrata podría dar al partido una vía para recuperar la relevancia nacional, aun cuando sus principales candidatos han adoptado enfoques muy diferentes, desde adherirse a una línea moderada hasta abrazar plenamente el gasto gubernamental para mejorar la vida de los votantes.

En la ciudad de Nueva York, un autodenominado socialista democrático que ya ha sido blanco de las críticas de Trump podría emerger como una estrella nacional si es elegido alcalde. Y los votantes de California decidirán si redistribuyen el mapa de la Cámara de Representantes del estado, mientras los demócratas buscan contrarrestar la intención de Trump de remodelar el equilibrio del poder en el Congreso.

Esto es lo que hay que observar:

Un referéndum sobre Trump

El presidente no puso un pie en Virginia o Nueva Jersey para hacer campaña con Winsome Earle-Sears o Jack Ciattarelli, los candidatos republicanos a gobernadores, pero es probable que ambas contiendas se vean como un referéndum sobre el trabajo del mandatario hasta ahora.

El presidente respaldó a Ciattarelli en la contienda para gobernador de Nueva Jersey, pero solo realizó un par de asambleas públicas remotas en su nombre, entre ellas, una el lunes por la noche. También hizo una asamblea de ese tipo el lunes por la noche para los candidatos republicanos de Virginia, pero no mencionó a Earle-Sears, hablando principalmente a favor del candidato republicano para fiscal general.

Anteriormente en la campaña, Trump le dio a Earle-Sears un respaldo a medias, diciendo que apoyaba al candidato republicano para gobernador, aunque no usó su nombre. No obstante, ella fue una feroz defensora de Trump y sus políticas, al igual que Ciattarelli en Nueva Jersey.

A pesar de la distancia de Trump, es casi seguro que una buena noche para los republicanos se vería como una victoria política para el presidente y sus políticas de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”. Una mala noche para ese partido daría a los demócratas un fuerte —aunque quizás efímero— comienzo de cara a las elecciones intermedias, que aún están a un año de distancia.

¿Un nuevo manual demócrata?

El martes ofrece una prueba de dos filosofías demócratas muy diferentes por parte de los candidatos: seguir una línea moderada o abrazar plenamente el progresismo de extrema izquierda. Pero también presenta un escenario en el que ambos, o ninguno, podrían tener éxito, lo que hace más difícil sacar conclusiones para el futuro.

Los candidatos demócratas para gobernador, la representante de Nueva Jersey Mikie Sherrill y la exrepresentante Abigail Spanberger de Virginia, se han centrado en gran medida en la economía, la seguridad pública y la atención médica, distanciándose de algunas de las políticas de extrema izquierda del Partido Demócrata.

Un creciente conjunto de líderes demócratas piensa que el enfoque moderado es la clave para el resurgimiento del partido después de que los republicanos ganaran la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso el año pasado. El martes podría ser un indicador clave de si tienen razón.

Sherrill y Spanberger han minimizado su apoyo a prioridades progresistas, como los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la resistencia contra el ataque de Trump a las instituciones estadounidenses. Spanberger rara vez ha mencionado siquiera el nombre del mandatario en la campaña.

Ambas también tienen currículums que podrían atraer a los votantes de centro.

Sherrill pasó una década como piloto de helicóptero en servicio activo para la Marina antes de integrarse al Congreso, mientras que Spanberger es una exoficial de casos de la CIA que pasó años en el extranjero trabajando encubierta. Ambas han destacado sus antecedentes en seguridad pública como una respuesta directa al ataque republicano de que los demócratas son blandos contra el crimen.

Sobre todo, los demócratas se han centrado en el aumento de los costos de bienes como los alimentos, la energía y la atención médica, que Trump no ha podido controlar.

Una nueva estrella para los demócratas (y los republicanos) en la ciudad de Nueva York

Ese enfoque es muy diferente de la contienda para alcalde de la ciudad de Nueva York, donde los progresistas están animados por Zohran Mamdani, un legislador estatal de 34 años que se identifica como un socialista democrático y respalda cambios radicales para abordar la desigualdad económica.

Su audaz agenda y enfoque inspirador han atraído a miles de voluntarios en Nueva York y han llevado a figuras como el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez a hacer campaña en su nombre. También ha asustado a algunos líderes empresariales y voces en la comunidad judía, que de otro modo apoyarían a los demócratas, pero se oponen a algunas de las declaraciones anteriores de Mamdani sobre la acumulación de riqueza personal e Israel.

Mamdani se ha enfrascado en una cáustica contienda contra el exgobernador Andrew Cuomo, quien se postula como independiente tras perder la elección primaria demócrata ante Mamdani. El republicano Curtis Sliwa busca dar una gran sorpresa.

Y mientras muchos progresistas están encantados, algunos republicanos en Washington también esperan en silencio una victoria de Mamdani. Los comités de campaña republicanos ya han lanzado anuncios de ataque contra más de una docena de demócratas vulnerables de la Cámara en Nueva York y Nueva Jersey vinculándolos al candidato y a su política de extrema izquierda.

Trump respaldó a Cuomo, publicando en línea el lunes por la noche: “Ya sea que te guste personalmente Andrew Cuomo o no, realmente no tienes otra opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Es capaz de hacerlo, ¡Mamdani no lo es!”.

Eso después de que Trump ridiculizara al candidato demócrata casi todos los días. Los operarios del Partido Republicano también están entusiasmados con la oportunidad de usarlo para atacar a muchos más demócratas más cerca de las elecciones intermedias del próximo año, tal como lo han hecho con demócratas progresistas como los miembros del “escuadrón” de la Cámara como Ocasio-Cortez y la representante de Minnesota, Ilhan Omar.

El efecto del cierre

El día de las elecciones llega en medio de un cierre del gobierno federal que ya ha durado más de un mes. Ambos partidos en el Congreso se culpan mutuamente, y no hay un final a la vista.

¿Importará?

Virginia es el hogar de más de 134.000 trabajadores federales, muchos de los cuales han sido suspendidos o se ven obligados a trabajar sin paga. Según la organización sin fines de lucro Partnership for Public Service, Nueva Jersey tiene casi 21.000 empleados federales, de un total de más de 2 millones de trabajadores gubernamentales en todo el país.

Cualquiera de las dos cifras es más que suficiente para influir en una elección cerrada.

Al mismo tiempo, millones de personas podrían perder la importante ayuda alimentaria del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP, lo que daría a los votantes otra razón urgente para expresar su descontento.

Las encuestas muestran que los republicanos, que controlan el Congreso y la Casa Blanca, reciben un poco más de culpa que los demócratas, aunque hay mucha frustración dirigida a ambos bandos.

Trump ha dado el extraordinario paso de pedir al Senado que elimine las reglas de obstruccionismo que requieren un mínimo de 60 votos sobre alguna legislación importante para tratar de forzar la reapertura del gobierno, aunque los dirigentes de su partido consideran que eso no es viable.

Una prueba para la realineación de Trump

Aunque Trump perdió en Virginia y Nueva Jersey el otoño pasado, hubo cambios significativos hacia la derecha en ambos estados. En Nueva Jersey, la derrota de Trump por 16 puntos porcentuales en 2020 se redujo a menos de seis puntos porcentuales en 2024.

Esos cambios fueron impulsados por la creciente popularidad de Trump entre los incondicionales tradicionales del Partido Demócrata: miembros de sindicatos, hombres negros, votantes hispanos y jóvenes. Los demócratas son particularmente vulnerables en Nueva Jersey, que tiene uno de los mayores porcentajes de hogares sindicalizados en la nación.

Si esas tendencias a favor de Trump se mantienen esta semana, los demócratas podrían estar en problemas.

Pero Trump no está en la boleta, por supuesto. Y su coalición, especialmente los votantes de menor propensión, no ha mostrado típicamente la misma participación en años de elecciones no presidenciales.

Los demócratas se muestran cautelosamente optimistas dado que Trump no hizo campaña agresivamente en ninguno de los dos estados, una medida impulsada por la débil posición del presidente y por las preocupaciones de sus aliados sobre la viabilidad de los candidatos republicanos, especialmente en Virginia.

Al mismo tiempo, la mayor estrella de la política demócrata, el expresidente Barack Obama, movilizó a los votantes de Nueva Jersey y Virginia durante el fin de semana.

Pensilvania y California en el futuro de las elecciones

Los votantes de Pensilvania decidirán si tres jueces de la Corte Suprema del estado apoyados por los demócratas servirán otro mandato.

El resultado puede dar forma al máximo tribunal de siete miembros en el estado indeciso más poblado de la nación y podría tener implicaciones en casos clave relacionados con la redistribución de distritos y la votación para las elecciones intermedias y la contienda presidencial de 2028.

Los titulares no están listados por afiliación partidaria. En la boleta simplemente se pide a los votantes que emitan un voto de sí o no. Pero es probable que el gasto en la contienda supere los 15 millones de dólares, lo que indica cuán importante es para los demócratas y los republicanos de Pensilvania y más allá.

En California, el gobernador Gavin Newsom, frecuentemente mencionado como un posible candidato presidencial para 2028, encabeza un esfuerzo para redistribuir los mapas del Congreso y dar a los demócratas hasta cinco escaños más en la Cámara en las próximas elecciones.

El impulso es el elemento central de un esfuerzo demócrata para contrarrestar los nuevos mapas republicanos de Texas y otros lugares, que fueron redistribuidos para aumentar las posibilidades del Partido Republicano en la lucha del próximo año para controlar el Congreso. Sin embargo, para que los nuevos mapas cuenten en 2026, los votantes primero tendrán que aprobar una propuesta sometida a votación de sí o no conocida como Proposición 50.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.