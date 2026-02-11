Detienen a una persona para interrogarla por la desaparición de Nancy Guthrie

Una persona ha sido detenida para ser interrogada en relación con la desaparición de Nancy Guthrie, dijeron las autoridades el martes, ofreciendo otro posible avance en un caso que ha captado la atención de Estados Unidos durante más de una semana.

Los agentes detuvieron a la persona durante una parada de tráfico al sur de Tucson el martes, según la policía del condado Pima.

La policía no dio más detalles en un primer momento. No estaba claro si la persona que está siendo interrogada es la misma que fue captada en un video de vigilancia fuera de la casa de Guthrie que se publicó más temprano el martes.

El FBI remitió todas las preguntas sobre la persona detenida a la policía de Pima.

La policía, junto con el Equipo de Respuesta de Evidencias del FBI, también realizaba una búsqueda con autorización judicial en Rio Rico, aproximadamente a una hora al sur de Tucson, la noche del martes como parte de la investigación, dijo el departamento policial en un comunicado. Se esperaba que tomara varias horas.

La noticia llegó horas después de que el FBI publicara imágenes de una cámara de vigilancia de una persona enmascarada con una funda de pistola ante la puerta principal la noche en que Nancy Guthrie desapareció.

La persona que llevaba una mochila y un pasamontañas puede verse en uno de los videos inclinando la cabeza hacia abajo y alejándose de una cámara de timbre mientras se acerca a un arco en la casa de la madre de la presentadora del programa "Today", Savannah Guthrie.

El metraje muestra a la persona sosteniendo una linterna en la boca e intentando cubrir la cámara con una mano enguantada y parte de una planta arrancada del jardín de Nancy Guthrie.

Los videos, de menos de un minuto de duración combinada, dieron a los investigadores y al público su primer vistazo de quién estaba fuera de la casa de Nancy Guthrie, justo a las afueras de Tucson, pero las imágenes no mostraron qué le sucedió ni ayudaron a determinar si la mujer de 84 años sigue viva.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que el "individuo armado" parecía "haber manipulado la cámara". No estaba completamente claro si había un arma en la funda.

Para la tarde del martes, las autoridades estaban de regreso cerca del vecindario de Nancy Guthrie, usando vehículos para bloquear su entrada. A unas pocas millas de distancia, las fuerzas del orden iban de puerta en puerta en el área donde vive su hija Annie Guthrie, hablando con los vecinos, así como caminando por un área de drenaje y examinando el interior de un conducto con una linterna.

Los investigadores han dicho durante más de una semana que creen que Nancy Guthrie fue llevada contra su voluntad. Fue vista por última vez en casa el 31 de enero y reportada como desaparecida al día siguiente. Las pruebas de ADN mostraron que la sangre en su porche era de ella, dijeron las autoridades.

La mujer sufre hipertensión y problemas de movilidad y corazón, y necesita medicación diaria, han dicho los funcionarios.

Hasta ahora, las autoridades han divulgado pocos detalles, han cuestionado si las notas de rescate que exigían dinero con plazos ya vencidos eran auténticas, y si la familia ha tenido algún contacto con quien se llevó a la mujer.

Savannah Guthrie publicó las nuevas imágenes de vigilancia en las redes sociales el martes, diciendo que la familia cree que Nancy Guthrie sigue viva y ofreciendo números de teléfono para el FBI y la policía del condado. En cuestión de minutos, la publicación tenía miles de comentarios.

Los investigadores esperaban que las cámaras proporcionaran evidencia de inmediato sobre cómo desapareció Nancy Guthrie de su hogar en un vecindario aislado.

Gran parte de la nación sigue de cerca el caso que rodea a la veterana presentadora del programa matutino de NBC.

Los mensajes conmovedores de la familia han pasado de esperanzados a sombríos mientras apelan a quien se haya llevado a Nancy Guthrie. En un video publicado justo antes de que venciera un supuesto plazo de rescate el lunes, Savanna Guthrie apareció sola y habló directamente al público.

“Estamos en nuestra hora de desesperación”, dijo. “Necesitamos su ayuda”.

El FBI esta semana comenzó a publicar carteles digitales sobre el caso en ciudades importantes desde Texas hasta California.

Seewer informó desde Toledo, Ohio. Los reporteros de Associated Press Darlene Superville en Washington, Ed White en Detroit y Hallie Golden en Seattle contribuyeron a este informe.