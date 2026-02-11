Irán conmemora el aniversario de la Revolución Islámica de 1979 bajo presión interna y externa

Irán conmemoró el miércoles el 47mo aniversario de su Revolución Islámica de 1979 mientras la teocracia del país sigue bajo presión, tanto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sugirió enviar otro grupo de portaviones al Oriente Medio, como por una población que denuncia con ira su sangrienta represión de las protestas a nivel nacional.

Trump hizo la sugerencia en una entrevista publicada el martes por la noche mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, conocido por su postura dura contra Irán, visitaba Washington para presionar a Estados Unidos hacia los términos más estrictos posibles en cualquier acuerdo alcanzado con Teherán en las incipientes conversaciones nucleares.

Un alto funcionario de seguridad iraní planeaba visitar Qatar el miércoles después de haber viajado anteriormente a Omán, que ha mediado en esta última ronda de negociaciones.

En la televisión estatal iraní, las autoridades transmitieron imágenes de decenas de miles de personas tomando las calles en todo el país el miércoles para apoyar a la teocracia y a su líder supremo de 86 años, el ayatolá Alí Jamenei. Pero el martes por la noche, mientras los fuegos artificiales patrocinados por el gobierno iluminaban el cielo oscuro, los testigos escucharon gritos desde las casas de la capital iraní, Teherán, de “¡Muerte al dictador!”.

