Se estrella helicóptero que combatía incendio forestal en Utah; se desconoce estado de los pilotos

Un helicóptero que ayudaba a combatir un gran incendio forestal en Utah se estrelló el viernes, informaron funcionarios federales, y señalaron que de momento no hay información sobre el estado de salud de las dos personas a bordo.

El helicóptero era uno de siete que combatían un incendio en el centro de Utah, el cual fue provocado por un rayo el 27 de julio. Chocó cerca de Richfield, que está a unos 258 kilómetros (160 millas) al sur de Salt Lake City, confirmó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Funcionarios locales en los condados de Sevier y Millard no respondieron de momento a preguntas sobre el choque, y la FAA y los funcionarios del incendio forestal no tenían información sobre las condiciones de las dos personas que iban a bordo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA investigarán el percance, pero quizá por ahora no puedan llegar al lugar de forma segura si el incendio forestal está ardiendo cerca.

Por la mañana se les advirtió a los equipos que se esperaban vientos erráticos, material combustible seco y altas temperaturas, así como la posibilidad de tormentas eléctricas sin lluvia y rayos. Había advertencias de bandera roja vigentes.

El incendio en el Bosque Nacional Fishlake, cerca de la pequeña comunidad de Kanosh, Utah, se había extendido 427 kilómetros cuadrados (165 millas cuadradas) y estaba contenido en un 19% para el viernes por la mañana. Más de 600 bomberos combaten el siniestro, que ha provocado evacuaciones y destruido al menos seis estructuras mientras arde en madera, matorrales y pasto.

Meses de clima seco, una falta récord de nieve en algunas zonas, períodos de calor y vientos erráticos han contribuido a incendios en Utah y otras partes del oeste del país.

Cuatro bomberos murieron y un quinto resultó herido en junio después de que fueran superados por un incendio forestal de rápida propagación en Colorado. Los bomberos intentaron protegerse desplegando refugios de emergencia tipo tienda de campaña mientras las llamas sobrepasaban su posición.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.