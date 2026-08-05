Investigan por qué un avión despegó cuando se acercaba el helicóptero de Trump

Las autoridades de aviación investigan por qué se permitió que un avión despegara mientras el helicóptero del presidente Donald Trump se aproximaba al Aeropuerto Nacional Reagan el martes por la tarde, en lo que parece ser una violación de los procedimientos de seguridad.

El incidente ocurrió mientras el helicóptero presidencial, conocido como Marine One, salía de la Casa Blanca rumbo a la Base Aérea Andrews con el presidente a bordo para un viaje a estados occidentales. Un avión comercial despegó al mismo tiempo. La Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) decidió -- después de que 67 personas murieran el 29 de enero de 2025 cuando un avión de pasajeros chocó con un helicóptero Black Hawk del Ejército -- que no habrá despegues ni aterrizajes en el aeropuerto cuando un helicóptero pasara cerca.

El avión que despegó el martes estaba ascendiendo por encima del Marine One mientras el helicóptero se aproximaba, por lo que las dos aeronaves no estaban en rumbo de colisión.

La FAA indicó en un comunicado que “hubo una pérdida momentánea de separación, tras la cual las aeronaves continuaron alejándose entre sí”.

“El controlador de tráfico aéreo estuvo en contacto tanto con el piloto comercial como con el piloto del Marine One durante la pérdida de separación”, señaló la entidad.

La Casa Blanca enfatizó que el presidente Trump no estuvo en peligro durante el incidente.

“Los vuelos del Marine One son pilotados por algunos de los mejores aviadores del mundo, y en ningún momento el presidente estuvo en peligro”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.

Y el Cuerpo de Marines defendió las acciones de los pilotos de su helicóptero.

“no hubo ‘situaciones de riesgo’ con el movimiento rutinario del Marine One”, escribió en un correo electrónico el portavoz del Cuerpo de Marines, el capitán Jacob Sugg. “La torre de Washington National no retrasó a la tripulación del helicóptero, no les pidió que esperaran en patrón ni alteró de otro modo su perfil de vuelo. Por el contrario, el equipo de control de tráfico aéreo aprobó la ruta solicitada y proporcionó información de tráfico oportuna y adecuada”.

The Wall Street Journal informó primero sobre el incidente.

El espacio aéreo cerca de la Casa Blanca y de ese aeropuerto está fuertemente congestionado con aeronaves militares y comerciales.

La Administración Federal de Aviación tomó medidas para garantizar que los helicópteros y los aviones no compartan el espacio aéreo alrededor del aeropuerto poco después de que comenzara la investigación sobre la colisión del año pasado. Las normas también prohíben que los controladores de tráfico aéreo dependan de la separación visual y exigen que todas las aeronaves militares transmitan sus ubicaciones.

En una publicación en X el miércoles por la mañana, el principal grupo de familiares de las víctimas del accidente del año pasado cuestionó por qué el gobierno no ha hecho más para prevenir colisiones en el congestionado espacio aéreo alrededor del aeropuerto. Los familiares han estado instando al Congreso a aprobar el paquete de reformas de seguridad aérea que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomendó tras la colisión en el aire.

La junta informó el miércoles por la mañana que aún está recopilando información sobre el incidente del martes en el que estuvo involucrado el Marine One y que todavía no ha decidido si abrirá una investigación.

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Funk reportó desde Omaha, Nebraska.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.