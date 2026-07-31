Se estrella avión de los Marines en California; piloto se eyectó

Un avión F-35B se estrelló cerca de una base aérea del sur de California y el piloto fue trasladado a un centro médico pero se espera que sobreviva, informó el viernes el Cuerpo de Marines.

El avión cayó el viernes cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego. En un comunicado, los Marines calificaron el incidente como un “percance de Clase A”. Un avión F-35B cuesta alrededor de 109 millones de dólares.

“El piloto se eyectó y fue trasladado a un centro médico local en condición estable para evaluación y tratamiento de lesiones que no ponen en peligro la vida”, declaró el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Un video aéreo de un helicóptero de noticias mostró una columna de humo negro elevándose desde los restos en un campo de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas de pie cerca. Lo que parecía ser material blanco retardante de fuego cubría el suelo, y al menos una persona estaba rociando los restos con una manguera contra incendios.

Candace Hadley, portavoz del Departamento de Bomberos de San Diego, indicó que los bomberos estaban en el lugar para responder a un incendio estallado en una maleza cerca del sitio del accidente. Remitió las preguntas adicionales a Miramar.

El F-35B es una de varias versiones del avanzado caza furtivo que operan el Cuerpo de Marines, la Marina y la Fuerza Aérea. La versión “B” cuenta con un motor diseñado para despegues cortos y es capaz de realizar aterrizajes verticales.

La Estación Aérea del Cuerpo de Marines Miramar solía albergar la escuela de entrenamiento de pilotos de combate de la Marina retratada en la película original “Top Gun”, y era conocida como “Fightertown USA” en su apogeo. La escuela fue trasladada a la Estación Aérea Naval Fallon, en Nevada, en 1996 después de que la base fuera transferida al Cuerpo de Marines.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.