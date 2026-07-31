EEUU impulsa reglas más estrictas de inglés para tripulaciones mexicanas en trenes

La administración Trump quiere asegurarse de que las tripulaciones mexicanas de trenes que transportan carga a través de la frontera puedan entender en inglés la información de seguridad y de que la práctica común de usar tripulaciones extranjeras no amenace empleos en Estados Unidos.

Dos importantes sindicatos ferroviarios elogiaron la norma propuesta anunciada el viernes, que también reforzaría los estándares para certificar que las tripulaciones pueden operar un tren de manera segura.

Las dos compañías ferroviarias que se verían afectadas directamente por las restricciones a las tripulaciones mexicanas —Union Pacific y CPKC— no han respondido, y el grupo comercial Association of American Railroads declinó hacer comentarios mientras estudia la norma.

La Administración Federal de Ferrocarriles envió cartas a CPKC y a UP en diciembre después de que inspecciones determinaran que las tripulaciones a menudo tenían dificultades para entender inglés durante inspecciones específicas. El gobierno instó a esas compañías a reexaminar sus prácticas y a asegurarse de que las tripulaciones puedan hablar inglés y no operen un tren a más de 10 millas (16 kilómetros) dentro de Estados Unidos.

Inspectores federales encontraron numerosos problemas el otoño pasado en el patio ferroviario de Eagle Pass de Union Pacific y en la instalación de CPKC en Laredo, donde las tripulaciones de trenes tenían dificultades para entender los boletines operativos y las regulaciones que exigen que la información sobre materiales peligrosos y las respuestas de emergencia se mantenga en inglés.

En ese momento, tanto UP como CPKC se comprometieron a asegurarse de que estaban cumpliendo las normas vigentes, pero ahora el gobierno federal quiere reforzarlas “porque las tripulaciones ferroviarias deben poder comunicarse plena y correctamente al cruzar a Estados Unidos, en particular con los despachadores y los equipos de emergencia durante una crisis, como una función crítica para la seguridad”.

Este esfuerzo de seguridad ferroviaria se alinea estrechamente con las iniciativas del Departamento de Transporte para garantizar que los conductores de camiones puedan entender inglés, de modo que puedan leer señales y advertencias viales y comunicarse con equipos de emergencia después de un accidente o durante una inspección. El gobierno ha intentado retener millones de dólares en fondos para carreteras a Nueva York y California porque no está satisfecho con las medidas que esos estados han tomado para asegurarse de que las licencias de conducir comerciales que emiten sean válidas.

Mark Wallace, presidente nacional del sindicato Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, ha venido expresando preocupaciones sobre esta práctica de utilizar tripulaciones mexicanas de trenes desde hace varios años por motivos de seguridad, protección y empleo.

El sindicato ha señalado que los relevos antes ocurrían justo en la frontera, pero ahora Union Pacific y CPKC piden de manera habitual a las tripulaciones mexicanas que lleven los trenes varios kilómetros más allá de la frontera hasta uno de sus patios ferroviarios, donde los cambios de tripulación pueden hacerse con mayor seguridad. Pero la restricción estricta de 10 millas (16 kilómetros) incluida en esta norma impedirá que las compañías ferroviarias amplíen esta práctica a patios ferroviarios más adentro de Estados Unidos, como el sindicato dijo que UP estaba considerando en Nuevo México.

Wallace manifestó que la barrera del idioma supondría un peligro en caso de problemas como un descarrilamiento.

El sindicato SMART-TD, que representa a conductores y otros trabajadores ferroviarios, también indicó que las disposiciones de la norma que prohibirán a las tripulaciones usar un sistema similar al control de crucero para trenes de carga cuando realicen sus exámenes de certificación ayudarán a garantizar que puedan operar un tren de manera segura.

“Las certificaciones ferroviarias deben representar una capacidad comprobada, no simplemente la posesión de un certificado", indicó Jared Cassity, principal experto en seguridad de SMART-TD. "Cuando hay vidas en juego, la (agencia gubernamental) debe saber que un maquinista puede operar un tren de manera segura, no solo supervisar a una computadora que lo hace”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.