Violencia política eleva el costo de seguridad de candidatos, según informe

El gasto en seguridad para las campañas al Congreso y a la presidencia se quintuplicó en la última década, ya que un entorno político cada vez más hostil ha derivado en crecientes amenazas contra funcionarios públicos, que van desde la divulgación de datos personales en internet hasta planes de asesinato, según un informe publicado el jueves.

Los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en conceptos etiquetados como seguridad durante el ciclo de campaña 2023-2024, el más reciente del que hay datos disponibles públicamente, de acuerdo con el informe de la Public Service Alliance, un grupo no partidista que se centra en la seguridad de los funcionarios públicos.

En el informe no se especifica qué candidatos gastaron más en seguridad. Tampoco se incluyen los crecientes costos de seguridad del gobierno federal, que abarcan el refuerzo de los servicios de la Policía del Capitolio para los miembros del Congreso y una mayor protección del Servicio Secreto de Estados Unidos para los candidatos presidenciales, así como para expresidentes y presidentes en funciones y sus familias.

Esto ocurre tras un sombrío recuento de violencia política en la última década. Entre los hechos figuran el tiroteo de 2017 durante un entrenamiento del equipo republicano de béisbol del Congreso en Alexandria, Virginia, la agresión con un martillo en 2022 contra el esposo de la entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en California, el intento de asesinato en 2024 contra el entonces candidato republicano Donald Trump en un mitin en Pensilvania y los asesinatos el año pasado de una legisladora estatal demócrata de Minnesota y su esposo, y del comentarista conservador Charlie Kirk en Utah.

“Este no es un buen lugar para estar como país”, afirmó Justin Sherman, autor del informe.

En el informe se calcularon los costos de seguridad a partir de documentos disponibles públicamente presentados ante la Comisión Federal Electoral y se contabilizaron únicamente los gastos marcados explícitamente con ese fin, aunque otros desembolsos podrían tener un componente de seguridad.

El gasto total en seguridad consignado representó una pequeña fracción de los miles de millones de dólares que se gastan en cada ciclo electoral de dos años en campañas presidenciales y al Congreso. Pero Sherman señaló que los totales del informe son conservadores y probablemente subestiman los costos financieros de la seguridad para las campañas políticas.

Uno de los mayores aumentos se ha dado en el campo de la seguridad digital, que crece con rapidez e incluye la protección contra hackers y la vigilancia de amenazas en línea. El gasto pasó de un total de 50.000 dólares en el ciclo electoral 2015-2016 a 900.000 en 2023-2024.

Sherman indicó que uno de los hallazgos más inquietantes es que las campañas han gastado casi 1 millón de dólares en seguridad del hogar durante la última década, después de no haber gastado nada en esa categoría durante el ciclo electoral 2015-2016. Eso incluye gastos como contratos con empresas de respuesta, rejas para ventanas y cámaras de vigilancia. Es un reflejo del aumento de las amenazas contra funcionarios públicos en sus casas.

Cada vez es más probable que los críticos publiquen en redes sociales los domicilios de funcionarios electos, una práctica conocida como doxing. Ataques como el perpetrado contra el esposo de Pelosi en San Francisco y contra la legisladora estatal de Minnesota Melissa Hortman y su esposo ocurrieron en sus hogares.

“Se espera que, por ejemplo, un evento de movilización del voto o un mitin de campaña tenga detectores de metales y seguridad”. comentó Sherman. Pero atacar las viviendas de candidatos y de quienes ocupan cargos públicos es una nueva frontera.

Señaló que los miembros del Congreso reciben dinero en los presupuestos de sus oficinas que puede usarse para pagar seguridad, pero quienes piensan en postularse a un cargo ahora tienen que incorporar los costos de seguridad del hogar en su toma de decisiones.

“Es un momento preocupante cuando el gasto en seguridad se convierte en una barrera mayor para alguien que se postula a un cargo”, advirtió Sherman.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.