El Talibán afirma haber discutido la normalización de relaciones con enviados de EEUU

El Talibán dijo que discutieron la normalización de las relaciones entre Afganistán y Estados Unidos en una reunión con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump el sábado.

La Casa Blanca no ha comentado al respecto. El comunicado de los talibanes indicó que el ministro de Relaciones Exteriores del régimen, Amir Khan Muttaqi, se reunió con el enviado especial del presidente Trump para la respuesta a rehenes, Adam Boehler, y con otro enviado de Estados Unidos, Zalmay Khalilzad.

El Talibán publicó fotografías de sus conversaciones.

"Se llevaron a cabo discusiones exhaustivas sobre formas de desarrollar las relaciones bilaterales entre los dos países, temas relacionados con los ciudadanos y oportunidades de inversión en Afganistán", decía el comunicado.

El comunicado agregó que la delegación de Estados Unidos también expresó sus condolencias por el devastador terremoto en el este de Afganistán a finales del mes pasado.

La reunión se produjo después de que el Talibán liberó al estadounidense George Glezmann, quien fue secuestrado mientras viajaba por Afganistán como turista. Fue el tercer detenido liberado por el régimen afgano desde que Trump asumió el cargo. También se produjo después de que el Talibán criticó duramente la nueva prohibición de viajes de Trump que impide a los afganos ingresar a Estados Unidos.

