Una enfermera de Kentucky se hizo viral tras practicar la reanimación cardiopulmonar a un mapache que se había desmayado borracho tras comer demasiados duraznos fermentados.

Misty Combs, que trabaja en el Departamento de Salud del condado de Letcher, en Whitesburg, dijo que se activó su “instinto maternal” tras encontrar al animal inconsciente en un contenedor de basura junto a su trabajo.

Combs contó el miércoles a Lex18 que había llegado al trabajo cuando ella y sus compañeros se percataron de que una angustiada madre mapache buscaba a sus crías desaparecidas.

“Nuestro departamento de salud está justo al lado de Kentucky Mist Moonshine, que es una destilería, y habían puesto algunos duraznos fermentados en su contenedor de basura, y supongo que los dos mapaches bebé se habían metido en el contenedor y se quedaron atrapados”, explicó al medio.

“Fui y pensé que teníamos que sacarlos... Supongo que fue como si el instinto maternal que hay en mí se activara, como si viera a esa mamá, y se esforzara tanto por recuperar a sus bebés, pero no supiera qué hacer”, describió.

Con una pala, Combs sacó a una de las crías de mapache, que volvió corriendo con su madre. El otro, sin embargo, no respondía y yacía en un charco en el fondo del contenedor.

“Todos los que estaban cerca decían que estaba muerto... y que no iban a recuperarse. Y no respiraba [...] estaba lleno de agua, como si pudieras sentir el agua dentro”, contó a Lex18.

“Así que, inmediatamente empecé a hacerle la RCP”.

El video del audaz rescate fue grabado por los compañeros de trabajo de Combs. En el video, se la ve acariciando enérgicamente al animal en el lomo antes de darle la vuelta y empezar a hacerle compresiones torácicas. Al final, el mapache recupera el conocimiento.

“Durante todo el tiempo que lo hice, tenía miedo de que recuperara la consciencia y me devorara”, afirma Combs. “Los mapaches son portadores de rabia. Así que eso me daba miedo”.

El video ha aparecido en numerosos medios de comunicación y ha sido visto miles de veces.

Tras reanimar a la cría de mapache, Combs y sus compañeros llamaron al Departamento de Recursos de Pesca y Vida Silvestre de Kentucky, que llevó al animal a un veterinario local. Se consideró que el animal estaba lo bastante bien como para devolverlo a la naturaleza al día siguiente, en el mismo estacionamiento donde había sido encontrado.

“Me sorprendió que viviera, así que fue increíble ver algo que yo había ayudado a revivir”, dijo Combs.

The Independent se ha puesto en contacto con Kentucky Fish and Wildlife en busca de comentarios.