Rescatan a bebé en Carolina del Sur tras ser enterrado vivo en una jaula para perros

Cuando se reportó la desaparición de un bebé de 11 meses en Carolina del Sur, decenas de socorristas recorrieron el campo en busca del “niño brillante con cabello rubio rojizo” que había desaparecido mientras su abuela hacía diligencias.

Tras un día completo de búsqueda, las autoridades encontraron tierra removida no lejos de la casa del abuelo del niño. Comenzaron a excavar y pronto desenterraron al pequeño Koah Sharp, quien “se aferraba a la vida” después de haber sido enterrado vivo dentro de una jaula para perros envuelta en una toalla, informó la policía.

“Ciertamente, Dios es bueno”, declaró el comandante policial del condado Lexington, Jay Koon, en una conferencia de prensa el martespoco después de que encontraran a Koah.

“Estaba gritando a todo pulmón, lo cual supongo es algo bueno para un bebé", agregó.

El padre del niño, Michael Comer, de 25 años, fue arrestado y permanecía detenido sin derecho a fianza por un cargo de robo, indicó Koon. Señaló que los investigadores trabajaban con los fiscales para confirmar cargos adicionales.

La toalla probablemente creó una bolsa de aire que permitió al bebé respirar, explicó el jefe policial. Las temperaturas frescas también pudieron haber ayudado.

Koah, quien desapareció el lunes en el condado al oeste de Columbia, fue trasladado a un hospital. No han dado información sobre cómo se encuentra.

“Estamos mejor ahora que sabemos que Koah está a salvo”, dijo su tía abuela, Amber Hammond, a The Associated Press en una entrevista. Ella estaba ahí cuando lo liberaron de la jaula.

Los agentes que registraron la casa del abuelo encontraron las puertas abiertas y pertenencias del bebé en el interior, pero no vieron a Comer ni al niño, señaló el jefe policial. Entonces comenzó la excavación.

“Era poco profundo”, comentó Koon. “Creo que una vez que esa jaula tocó el suelo, probablemente había al menos alrededor de un pie (30 centímetros) desde la parte superior de esa jaula hasta la superficie”.

De momento no se sabe si Comer tiene abogado. No se pudo encontrar un número de teléfono para él. The Associated Press envió correos electrónicos en busca de información al defensor público y a los fiscales.

Casi 100 socorristas participaron en la búsqueda.

Las autoridades dijeron que Koah estaba al cuidado de la madre de Comer. Ella tuvo que hacer una diligencia y dejó al niño al cuidado de Comer. Otro cuidador iba en camino, indicó Koon.

“Para cuando el cuidador llegó, Michael ya no estaba, y Koah tampoco”, explicó Koon.

Videos de vigilancia de varios negocios de la zona mostraron a Comer sin el bebé el lunes por la tarde, señaló Koon. El padre fue localizado el lunes por la noche y fue arrestado.

Los padres de Koah “han tenido algunas situaciones” relacionadas con violencia doméstica, dijo el jefe policial.

“Los niños a veces quedan atrapados en medio”, declaró.

Comer fue condenado a libertad condicional en octubre tras declararse culpable de violencia doméstica y de cargos por alteración agravada del orden público relacionados con un arresto en julio, según registros judiciales del condado Lexington. Los fiscales retiraron un cargo por armas como parte del acuerdo de culpabilidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.