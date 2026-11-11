Fallece a los 66 años Alexander Darchiev, embajador ruso en EEUU

Alexander Darchiev, embajador de Rusia en Estados Unidos, murió el miércoles a los 66 años, informó el Ministerio de Exteriores en Moscú en un comunicado en línea.

No reveló dónde murió el diplomático ni dio una causa de muerte; solo indicó que falleció “repentinamente”.

El comunicado describió a Darchiev como “un diplomático sobresaliente, un líder experimentado, un buen camarada y mentor”, además de un brillante estudioso de los asuntos de Estados Unidos, que trabajaba “en una de las áreas más importantes de la política exterior rusa”.

El diplomático de larga trayectoria se desempeñaba como embajador en Estados Unidos desde principios de 2025, según su perfil en el sitio web de la embajada rusa en Washington. Sucedió a Anatoly Antonov, quien fue relevado a finales de 2024.

Antes de eso, Darchiev encabezó los departamentos de América del Norte y del Atlántico Norte del Ministerio de Exteriores; fue embajador en Canadá; y se desempeñó como ministro consejero en la embajada en Washington.

Darchiev encabezó la delegación de Rusia en Estambul en febrero de 2025 para conversaciones con Estados Unidos.

Otro diplomático ruso, el enviado de Moscú ante la ONU Vitaly Churkin, murió repentinamente en febrero de 2017 en Nueva York a los 64 años. Al momento de su muerte, Churkin era el embajador con más tiempo en el Consejo de Seguridad de la ONU, cargo que ocupaba desde 2006. El ministro de Exteriores Serguéi Lavrov lo elogió como un “profesional excepcional y diplomático del pueblo”.

El Ministerio de Exteriores de Rusia no dio una fecha ni un lugar para el funeral de Darchiev.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.