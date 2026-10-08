Regresa a EEUU portaaviones tras reportes de condiciones deterioradas

El portaaviones USS Abraham Lincoln regresó a la bahía de San Diego el jueves después de apoyar la guerra contra Irán durante un despliegue récord de 265 días ininterrumpidos, que incluyó reportes de condiciones deterioradas.

Decenas de marineros se apostaron sobre el portaaviones mientras navegaba frente al paisaje urbano del centro de San Diego y se acercaba al muelle donde familias que vitoreaban esperaban, con flores y globos, y haciendo sonar cencerros.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, voló al sitio el miércoles para entregar a la tripulación la Mención Presidencial de Unidad, el mayor honor que puede recibir una unidad y que por lo general se reserva para logros significativos en combate.

Hegseth rechazó lo que, según él, eran intentos de convertir al “Lincoln en algún tipo de símbolo, un símbolo de disfunción o un símbolo de baja moral o un símbolo de una misión fallida”.

El portaaviones atrajo atención nacional tras reportes de estrés y problemas de salud mental entre la tripulación, así como escasez de suministros —incluidos alimentos y productos de higiene— durante su misión en la guerra contra Irán.

Entre los primeros en partir una vez que el barco atraque en la base naval de Coronado estarán 64 padres que conocerán a sus bebés por primera vez, informó la Marina.

Mientras esperaba la llegada de su esposo, la marinera Kathy Monterrosa sostenía a su hija de 6 meses, Sarahi, vestida con un diminuto traje de marinera azul y blanco.

“Es nuestra bebé del despliegue”, comentó Monterrosa, de Virginia Beach, Virginia.

“Ahora somos personas diferentes; ahora somos padres”, manifestó. “Definitivamente maduramos desde la última vez que nos vimos”.

Fue duro escuchar sobre las condiciones del barco mientras estaba embarazada, contó. “Lloraba mucho y estaba preocupada. No estaba segura de si él estaba bien o no”, relató.

Cuando por fin supo de su esposo, él le dijo que estaba “bastante mal”.

Alma Solano Velez dijo que su esposo le dio a su familia una extensa lista de los alimentos que ha estado antojando durante los últimos 10 meses: rabo de buey, pollo a la barbacoa, brócoli y empanadas de camarón, por mencionar algunos.

Él le había contado a su esposa sobre “la falta de comida y de duchas” a bordo y esperaba con ansias ver a su hija, que cumplió 4 años mientras él estaba fuera, señaló.

La Marina inicialmente restó importancia a los problemas

La Marina inicialmente restó importancia a cualquier problema durante el despliegue, y el presidente Donald Trump incluso comentó en agosto que el despliegue “no era ni de cerca lo suficientemente largo”.

Hegseth le dijo a la tripulación que “lo que hace diferente a las fuerzas armadas de Estados Unidos y a la Marina de Estados Unidos y a todos estos marineros es que ustedes se adaptan, son resilientes y superan las dificultades; aun así, completan la misión”.

El portaaviones salió de San Diego en noviembre y llegó a Oriente Medio en enero. Fuerzas de Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

Sin embargo, los líderes de la Marina finalmente reconocieron que hubo algunos problemas a bordo.

En agosto, el secretario interino de la Marina, Hung Cao, admitió que, debido a que las operaciones de combate limitaron las oportunidades de reabastecimiento, las opciones de comida se redujeron de dos a una por un corto tiempo. En una carta dirigida a un legislador demócrata que solicitaba información, indicó que se servían diariamente cuatro comidas nutricionalmente equilibradas.

Después de más de 10 meses en el mar, la tripulación del Lincoln tuvo una escala en Tailandia a inicios del mes pasado, de regreso desde Oriente Medio.

Los despliegues largos pueden afectar a los miembros del servicio

Los despliegues navales prolongados pueden agotar a los miembros del servicio que pasan largos periodos lejos de casa e incrementar la presión sobre el barco y su equipo.

La Marina informó a los legisladores que ocho marineros intentaron suicidarse durante el despliegue, aunque expertos dicen que esa cifra es baja en un grupo de ataque de 6.000 marineros a lo largo de 10 meses.

Según la mención que Hegseth leyó a la tripulación, el Lincoln y su grupo de ataque ejecutaron 3.693 misiones de combate, lanzaron 450 misiles de crucero Tomahawk, derribaron 77 drones de ataque unidireccional, hundieron 64 buques de guerra iraníes y destruyeron 21 misiles de crucero antibuque.

El Lincoln, que estableció un récord por la cantidad de días entre escalas en puerto, es el segundo portaaviones en soportar un despliegue inusualmente largo para apoyar la guerra contra Irán y recibir después la Mención Presidencial de Unidad.

Hegseth se reunió en mayo con la tripulación del USS Gerald R. Ford durante su regreso de un despliegue de 326 días, el más largo para un portaaviones en los últimos 50 años y un récord en la era posterior a la guerra de Vietnam. Ese despliegue no incluyó tantos días ininterrumpidos en el mar como el tramo de 265 días del Lincoln.

Otro portaaviones, el USS George Washington, que normalmente tiene base en Asia, relevó al Lincoln en Oriente Medio en agosto.

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Seewer reportó desde Toledo, Ohio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.