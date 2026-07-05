Recuerdan a bomberos muertos combatiendo incendios en la frontera Colorado-Utah

Tres bomberos que murieron mientras combatían las llamas en la frontera entre Colorado y Utah están siendo recordados como valientes héroes que fueron pioneros en sus sectores.

Los incendios forestales se han extendido por todo el Oeste, alimentados por meses de clima seco y falta de nieve, lo que obligó a residentes a abandonar sus hogares mientras los equipos trabajan para contener las llamas.

Emily Barker, Nick Hutcherson y Sydney Watson murieron el sábado 27 de junio, y otras dos personas sufrieron quemaduras cuando fueron superados por las llamas en el condado de Mesa. Desplegaron refugios protectores de emergencia, considerados un “último recurso” para los bomberos cuando no hay otra salida.

Fueron asignados a un equipo Helitack que puede ser trasladado a zonas remotas en helicóptero y cuya misión es evitar que nuevos incendios se conviertan en siniestros fuera de control.

Sus muertes ocurrieron casi 13 años exactos después de que un equipo de élite de 19 bomberos forestales muriera al quedar atrapado en un cañón escarpado en Yarnell, Arizona.

Se celebrará un servicio conmemorativo por los tres bomberos a las 11 de la mañana del domingo en el anfiteatro del Parque Las Colonias, en Grand Junction, Colorado.

Emily Barker

Barker, de 38 años, tenía muchísimo espíritu, y las personas a su alrededor siempre se esforzaban por ser mejores gracias a su presencia, contó Sarah Brubeck Schnurbusch, amiga y excompañera de piso.

Barker era de Clinton, Michigan, y le gustaba hacer senderismo, esquiar, andar en moto de cross y jugar hockey. Le encantaba ser bombera.

“Nunca he visto a alguien tan emocionada por ir a trabajar”, comentó Brubeck Schnurbusch. Añadió que su amiga era una experta que ayudó a abrir camino para muchas mujeres en el sector.

Señaló que tiene la esperanza de que la muerte de Barker haga que la gente abra los ojos ante el duro trabajo que los bomberos realizan día tras día.

“Solo espero que Emily sepa el impacto que dejó en todos los demás y cuántas personas de verdad la quieren”, declaró.

Nick Hutcherson

Hutcherson, de 27 años, sirvió en la Marina y tenía planes de convertirse en doctor en fisioterapia, según el Bosque Nacional Kaibab, en el norte de Arizona, donde estaba asignado. También era un miembro activo de la comunidad de personas sordas del norte de Arizona y de Lengua de Señas Estadounidense, y era un dedicado practicante de muay thai que entrenaba en Southside Combat Academy, en Flagstaff.

Hutcherson era de Glendale, Arizona.

El Bosque Nacional Kaibab indicó que está acongojado por su muerte. Añadió que Hutcherson ejemplificaba el compromiso de la agencia con el servicio al público y el valor que los bomberos forestales aportan al trabajo.

La academia de combate describió a Hutcherson como un guerrero y afirmó que estará eternamente agradecida de haberlo conocido y de haber luchado a su lado.

“Perdimos a uno bueno”, decía una publicación en redes sociales. “Si conociste a Nick, querías a Nick. Era un alma tan amable y genuina. Todavía no lo podemos creer”.

Sydney Watson

Watson, de 27 años, era de Warrior, Alabama, y se graduó de la University of Tennessee Southern, según la universidad.

Watson, exlanzadora del equipo de sóftbol y “una líder tranquila y serena”, fue asignada al equipo Helitack de U.S. Wildland Fire Service Rifle, señaló la universidad en un comunicado.

En 2023, Watson participó en un programa en Carolina del Norte organizado por Women-in-Fire Prescribed Fire Training Exchanges, escribió el grupo colaborativo en un comunicado.

En su solicitud para el programa, indicó que quería ver a más mujeres en la línea de fuego y trabajar con otras mujeres del sector de incendios, además de aprender de ellas, según el comunicado.

“El mundo fuera de los bomberos tiene dificultades para entender por qué hacemos lo que hacemos. Lo hacemos porque nos encanta. A Sydney le encantaba”, escribió el grupo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.