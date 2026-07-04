Nathan’s Famous celebra los 250 años de EEUU con su concurso anual de hot dogs

El concurso de comer hot dogs de Nathan’s Famous conmemora los 250 años de Estados Unidos con mordiscos y pompa el sábado, tras un año movido para el duelo anual de salchichas y para una de sus estrellas.

El patrocinador del concurso, Nathan’s Famous, fue vendido en enero al gigante de la carne envasada Smithfield Foods. Unos meses después, el campeón vigente masculino y poseedor del récord, Joey Chestnut, fue acusado de abofetear a un hombre en un bar de Indiana y en abril se declaró culpable de un cargo menor de agresión.

Pero el festival de salchichas continúa, con Chestnut y Miki Sudo listos para defender las victorias del año pasado en las divisiones masculina y femenina, respectivamente.

Los competidores consumen tantos hot dogs y panes como sea posible en 10 minutos, por lo general remojando primero las salchichas en agua para que sean más fáciles de tragar.

Sudo es 11 veces ganadora y tiene el récord femenino de 51 hot dogs.

Chestnut ha ganado el llamado Cinturón de Mostaza 17 veces y estableció el récord masculino: 76 salchichas. Aún está en libertad condicional en el caso de agresión, pero se le permite viajar fuera de Indiana. Su abogado ha dicho que lo ocurrido en el bar fue un malentendido y que Chestnut asumió la responsabilidad por sus actos.

La organizadora del concurso de hot dogs, Major League Eating, que supervisa el certamen de Nathan’s Famous, indicó que el caso penal no afectó la elegibilidad de Chestnut para la competencia.

El evento, que se remonta a 1972, se celebra frente al restaurante original de Nathan’s Famous en Coney Island, en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.